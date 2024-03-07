Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Muhittin Böcek, AESOB’ta Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, yönetimi ve servisçi esnafıyla buluştu. Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, servis camiası olarak Başkan Böcek zamanında destan yazdıklarını ifade ederek, “Kendisine teşekkür ediyorum. Örneğin esnafı enflasyona ezdirmemiştir. Devir ücretlerine hem zam yapılmadı hem de düşürüldü. En büyük teşekkürümüz 524 plaka iptal olmuştu, oy birliğiyle geri alındı. İhalelerden alınan plakalar 3 yıl tekrar satılamaz diye karar aldınız, esnafı korudunuz. Araç devirlerinde uzun sürede hallolmayan işlemler şimdi hemen hallediliyor. Eskiden yolcuları Serik ve Korkuteli’ye götüremiyorduk, şimdi onu kaldırdınız. Sizi alkışlıyorum başkanım. Daha önce araç plakalarının 6 ay boşta kalması gerekiyordu. Şimdi plakasını söken esnaf 6 ay içinde plakasını takmadan, günü dolmadan tekrar devredebiliyor. Servis camiası her zaman sizin yanınızda. Bizi hiç kırmadınız, ağabeylik yaptınız. Her zaman emrinizdeyiz” diye konuştu.



“11 katlı kavşak”

Servisçi esnafına teşekkür eden Başkan Böcek, yaptığı hizmetleri ve yeni dönem projelerini anlattı. Kent trafiğini hafifletecek yeni kavşak projeleri olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, şunları aktardı:

“Raylı sistemimizin 4. ve 5. etaplarıyla entegre bir biçimde yeni 11 adet katlı kavşağımızı Antalya'mızda hep birlikte kullanmaya başlayacağız. Bunların yanı sıra akıllı kavşak ve geometrik kavşak düzenlemeleri ile trafiğin akışını hızlandıracağız. Trafik sıkışıklığını önlemek adına hayata geçireceğimiz projelerimizden biri olan yeni kent içi kavşak düzenlemeleriyle ulaşım süresini kısaltıp ulaşım stresini azaltacağız.”

Editör: Can KISA