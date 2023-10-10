Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sağlık çalışanları, sosyalleşme problemi yaşayan ve bünyesinde tedavi gören hastaların kendilerine olan güvenlerini sağlamak amacıyla birlikte ören yerlerini, tropikal meyve festivalini gezdi. Doğa yürüyüşü ve piknik düzenledi. Psikiyatri Uzmanı Dr. Feride Betül Yılmaz Şahin daha sonra 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Haftası’na dikkati çekmek farkındalığı arttırmak ve sosyal damgalanmayı azaltmak adına kurum çalışanları ile üniversite öğrencilerine eğitim verdi.
TRSM merkezinde 380 kayıtlı hastalarının olduğuna dikkati çeken Uzm. Dr. Yılmaz Şahin yaptığı açıklama şunları söyledi:
“Bu yıl dünya sağlık örgütü tarafından belirlenen ana tema ‘Ruh sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğu ’dur. Ruh sağlığının korunması, genel sağlık durumu ve iyilik halinin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Dünyada hala 8 kişiden 1'i ruh sağlığı sorunu yaşamaktadır. Bu durum kişilerin fiziksel sağlıklarını, insan ilişkilerini ve yaşama şekillerini etkilemektedir. Bir kişinin ruh sağlığı sorunu yaşaması onu hayattan soyutlayan, toplumdan uzaklaştıran bir sebep olmaktan çıkarılmalıdır. Bizler, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin artması ve toplumun ruh sağlığı sorunlarına dair bakış açısının değişmesi ile birlikte sosyal damgalanmanın ve ayrımcılığın azalacağını umut ediyoruz. Hayatımızın bir döneminde ruh sağlığı sorunu yaşamış ya da bir yakınımızın yaşadıklarına şahit olmuş olabiliriz. Böyle dönemlerde yardım aramaktan kaçınmamalıyız. Ruhsal hastalıkların da biyolojik nedenleri vardır ve tedavi edilebilir rahatsızlıklardır. Bu nedenle ruh sağlığı profesyonellerine başvurmaktan çekinmemeli ve kendimiz ya da yakınlarımız için gereken sağlık hizmetini almalıyız. Ruh sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğu unutulmamalıdır“ diye konuştu.