Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sağlık çalışanları, sosyalleşme problemi yaşayan ve bünyesinde tedavi gören hastaların kendilerine olan güvenlerini sağlamak amacıyla birlikte ören yerlerini, tropikal meyve festivalini gezdi. Doğa yürüyüşü ve piknik düzenledi. Psikiyatri Uzmanı Dr. Feride Betül Yılmaz Şahin daha sonra 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Haftası’na dikkati çekmek farkındalığı arttırmak ve sosyal damgalanmayı azaltmak adına kurum çalışanları ile üniversite öğrencilerine eğitim verdi.

TRSM merkezinde 380 kayıtlı hastalarının olduğuna dikkati çeken Uzm. Dr. Yılmaz Şahin yaptığı açıklama şunları söyledi: