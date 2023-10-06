Gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konularında bilgilendiren, doğum sonrasında da eğitilmiş sağlık çalışanları ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan ve bebeğin emzirilmesini sağlayan hastanelere “Bebek Dostu Hastane” ünvanı veriliyor. Kriterleri yerine getiren Gazipaşa Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanı aldı.



Hastanenin “Bebek Dostu Hastane” unvanı almasını kutlayan personel, yeni doğum yapan annelere lohusa şerbeti dağıtarak ve bebekler hakkında bilgiler vererek farkındalık oluşturdu. 1-7 Ekim Emzirme Haftası hakkında da anneler bilgilendirildi.