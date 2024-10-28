Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bu yıl 101. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Türkdoğan mesajında, “29 Ekim; tarihi şan ve şerefle dolu yüce milletimizin, düşmana karşı vermiş olduğu destansı ve onurlu mücadelenin ardından bir fazilet ve erdem yönetimi olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği gündür. Türk toplumunun tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile zafere ulaştığı İstiklal Harbi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde ne kadar kararlı olduğunun ve vatan topraklarının bölünemeyeceğinin tarihi bir ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatan topraklarında bağımsızlık mücadelesi vererek milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyetimizin 101. yaşını gururla kutluyoruz. Cumhuriyet; bilim, sanat ve düşüncenin özgürce geliştiği bir toplumu mümkün kılarken her bireyin hak ve özgürlüklerine saygı gösteren bir yönetim anlayışını da beraberinde getirmiştir. Bu anlayışla hareket eden üniversite olarak, bilimin ışığında ülkemize ve milletimize hizmet etme yolunda kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılında da eğitimde ve bilimde öncü olma vizyonumuzu sürdüreceğiz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak Cumhuriyetin aydınlık geleceğini; bilimsel üretim, eğitim ve yeniliklerle inşa etme sorumluluğunu büyük bir şevkle taşımaktayız. Cumhuriyetin temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; vatanımız için fedakârlık gösteren gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bizlere emanet edilen bu değerli mirası, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 101 yaşında olmanın gururuyla başta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ailesi olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum.” dedi.

Kaynak: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / BÜLTEN