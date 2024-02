Antalya Tanıtım Vakfı’nın (ATAV) çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi’nin (AKM) geleneksel olarak düzenlediği tören kapsamında Prof. Dr. Jale İnan Antalya Yılın Kadını Ödülü dokuzuncu kez sahibini buldu. AKM Danışma Kurulu üyelerinden oluşan bir jüri tarafından Antalya’ya en çok katkı sağlayan kadına verilen ödül, Akdeniz Üniversitesinin ilk kadın rektörü olan, dünyanın ve Türkiye’nin cerrahi alanında ilklerine imza atmış ekipte bulunan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a takdim edildi.



“Özlenen Hoca'ma birden fazla ödül vermek lazım”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Aslında Özlenen Hoca'ma birden fazla ödül vermek lazım. Anne olarak, doktor olarak cerrah olarak rektör olarak ayrı ayrı ödül vermek lazım ama o ödüllerin en büyüğünü onu yetiştiren anneye vermek lazım” dedi.

Side kazılarında görev alan Prof. Dr. Jale İnan’ı da anmak gerektiğini söyleyen Vali Hulusi Şahin, "Side’yi Side yapan Jale İnan'dır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında o fukara dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt dışına o kıt kanaat imkanlarla gençleri gönderiyor. Onlardan biri de Jale Hoca'dır. O meşhur hatıratta geçiyor ya, ilk gidenlerden hocamız o da bir tıp doktoru gidip gitmemekte mütereddit, tam da savaş rüzgarları esiyor Avrupa’da. Düşünüyor vazgeçsem mi diye o sırada eline bir telgraf uzatılıyor. Telgraf Mustafa Kemal Atatürk’ten; diyor ki 'Sen bir kıvılcımsın, kıvılcım olarak gönderiyorum. Alev olarak döneceksiniz'. İşte o alev olarak dönenlerden biri de Jale Hoca'dır. Jale Hoca Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu aslında Türkiye’nin ilk arkeologlarından da bir tanesi. Ve Side’yi Side yapan hoca. Her şeyden değerli. Kadınlarımız Jale Hoca'mızın ismini her sene muhteşem bir şekilde yaşatıyorlar, onu da ödüllendirdikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Bu anlamlı ödül için teşekkür ediyorum"

Antalya Kadın Müzesi Jale İnan Yılın Kadını Ödülü'nü alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Öncelikle Antalya Kadın Müzesi tarafından bu prestijli ödüle layık görülmek, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Bugüne kadar birçok ödül almanın verdiği mutluluğu yaşadım, ancak kendi şehrimde, alanında öncü kadınlara verilen bu ödülün benim için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet'imizin ilk kadın arkeoloğu olan Prof. Dr. Jale İnan gibi alanında öncü bir bilim insanımızın ismini taşıyan bu anlamlı ödül için çok teşekkür ediyorum. Bu özel anı yaşamama vesile olan Antalya Kadın Müzesi'ne ve ödülün mimarlarından Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve tüm yönetim kuruluna içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Kadınlar dünyayı değiştirme gücüne sahip”

Kadınların her alanda daha iyi konuma gelmesi için gösterilen tüm çabaların çok kıymetli olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Şehrimizde bir ilk olarak kurulan, ülkemizde ikinci ve dünyanın sayılı müzeleri arasında bulunan Antalya Kadın Müzesi de bu anlamda çok önemli bir çalışma yürütüyor. Kadınların dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Bunun en güzel örneklerinden biri de hiç şüphesiz Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım. Ben de bu ödülü, inandığım yolda cesurca yürümeyi bana öğreten değerli annem Nalan Doğan’a adıyorum. Bir Cumhuriyet öğretmeni olarak üç profesör doktor yetiştiren annem, gördüğüm en güçlü, en ileri görüşlü kadınlardan biridir. İyi ki varsınız, anneciğim” şeklinde konuştu.



“Cinsiyet eşitliği ideali için çalışmak hepimizin başlıca görevidir”

Cumhuriyet'in ikinci 100. yılına ulaşıldığı bu dönemde, kadınların geldiği bu noktanın oldukça gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Elbette bunun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hepimiz minnet borçluyuz. Çağdaş, adil ve ilerici vizyonu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerle Türk kadının elde ettiği kazanımların ne kadar önemli olduğunu bugün bu salonda çok daha iyi görüyoruz. 100 yıl önce Atatürk'ün bu çığır açan adımları, Türk kadınının toplumda daha özgür ve etkin bir konumda olmasını sağladı. Bu mirası sürdürmek, kadın haklarının geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ideali için çalışmak hepimizin başlıca görevidir. Antalya Kadın Müzesi de bir anlamda bu ideale yönelik bir çabanın göstergesi nitelediğindedir” dedi.

Geldiği yeri Atatürk’e borçlu olan bir Cumhuriyet kadını olduğunu belirten Rektör Özkan, “Eğitim hayatım boyunca devlet okullarında okudum. Üniversite eğitimimi ve tıpta uzmanlığımı Akdeniz Üniversitesinde tamamladım. Rahim nakli, yüz nakli ve kol nakli gibi dünyada ve ülkemizde ilk olan operasyonları ekibimizle birlikte gerçekleştirdik. Kendimden de örnek vermem gerekirse plastik cerrahi branşında dünya genelinde çok fazla kadın cerrah yoktur. Cumhuriyet sayesinde ben ve pek çok kadın meslektaşım bu alanda önemli adımlar attık. Bu anlamda dünyanın birçok ülkesinden ilerideyiz” şeklinde konuştu.



“Kadın rektör olarak büyük bir sorumluluk taşıyorum”

Bilindiği gibi toplumsal bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu bunun yolunun da eğitimden geçtiğini belirten Rektör Özkan, “Kızlarımızın iyi bir eğitim alması kadar, özgüven sahibi, kendi ayakları üstünde durabilen, mücadeleci ve cesur birer birey olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında bu dönüşüm için elbette kadınların daha fazla söz sahibi olmaları, karar alma mekanizmalarında, yönetici pozisyonunda daha fazla yer almaları gerekiyor. Bugün bulunduğum noktada Akdeniz Üniversitesinin ilk kadın rektörü olarak büyük bir sorumluluk taşıyorum. 65 bin öğrencimizin iyi bir eğitimle topluma kazandırılması için çabalarken öte yandan geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Kadın akademisyenlerimizin hayatını kolaylaştırmak, kariyer gelişimlerine destek sağlamak hem de yönetim ve karar verici pozisyonlarda daha etkin olmalarını sağlamak adına onları destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitemizde bu anlamda son 3 yılda kadın yönetici sayısının 3 kat arttığını da gururla ifade etmek isterim. 2012 yılında üniversitemizde yönetimde sadece bir kadın dekan vardı. Şu an 24 fakültemizin başında 10 kadın dekanımız var. En azından kendi adıma bulunduğumuz noktada elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Özkan konuşmasına şöyle devam etti:

“Thomas Hobbes’un meşhur 'İnsan İnsanın Kurdudur' sözünden ilhamla ve bu sözün aksine bizler 'Kadın Kadının Yurdudur' demeye ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz.

Bugün aldığım bu anlamlı ödülle bir kadın olarak bu misyonum daha da güçlendi. Hem iki kız annesi olarak hem kadın cerrah hem de bir rektör olarak ülkemizin tüm genç kadınlarına örnek olmanın sorumluğunu taşıyorum. Bizler geleceğin aydınlık Türkiye’si için çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız için bizi daha da motive eden bu kıymetli ödül için tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, Rektör Özkan’a Prof. Dr. Jale İnan Antalya 2023 Yılın Kadını Ödülü'nü takdim etti. Ödül takdiminin ardından ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Rektör Özkan söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi de Rektör Özkan, hayatı ve yaptığı çalışmalarla bilgi verdi.

Söyleşinin ardından katılımcılar Prof. Dr. Jale İnan Antalya 2023 Yılın Kadını Ödülü alan Rektör Özkan ile fotoğraf çektirdi. Program düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Prof. Dr. Jale İnan’ın oğlu Hüseyin İnan, ATAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA