Günhaber’de yer alan habere göre, Partinin Antalya İl Başkanı Mert Özmutlu, 26 Aralık’ta Muratpaşa Kaymakamlığı’na dilekçe vererek, lokma dağıtımı ve yürüyüş ile şehitleri anmak istediklerini bildirdi. Özmutlu, daha sonra Kaymakam Orhan Burhan tarafından davet edildi. Ümit Özdağ, Antalya İl Başkanı Mert Özmutlu’yu davet eden Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan’ın şehitleri anmak için yapmak istedikleri yürüyüşe izin verilmeyeceğini söylediğini ve yürüyüşün yapılması durumunda kollukla karşı karşıya kalacakları şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü.

LOKMA DAĞITIMI VE YÜRÜYÜŞ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Antalya il başkanımız Mert Özmutlu 26.12.2023 tarihinde PkK tarafından Kuzey Irak’ta şehit edilen mehmetçiklerimizi anmak amacı ile lokma dağıtımı ve yürüyüş gerçekleştirmek için Muratpaşa Kaymakamlığı’na dilekçemizi teslim etti. Daha sonra il başkanımız Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan tarafından davet edildi. Kendisine bu anma programını yapmak için önceden bilgi vermesi gerektiği söyleyerek şehitleri anma programı için izin vermeyeceği söylenmiştir. Bu programı gerçekleştirirse kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kalırsın diye tehdit edilmiştir. İl başkanımız kaymakama “Biz bu yürüyüşü şehitlerimiz adına yapıyoruz” demiş ve oradan ayrılmıştır.

Şimdi sorarım kaymakam beye biz bu yürüyüşü Filistin ve Hamas için yapmış olsaydık yine aynı tepkiyi verir miydiniz? Zafer Partisi ne pahasına olursa olsun şehitlerimizi anmaktan vazgeçmeyerek yürüyüş programına devam edecektir. Bütün Antalya halkını şehitlerini anmak için yürüyüşe katılmaya davet ediyorum. İçişleri Bakanı ve Antalya valisinin de Muratpaşa kaymakamının şehitleri anmak için yürüyen halkın üzerine polis yollamayacağından eminim.”

ENGİNYURT: KİMİN KAYMAKAMI BU…

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Sözcü Tv’de yayınlanan Nokta Atışı programında Muratpaşa kaymakamını isim vermeden eleştirdi. Enginyurt şunları söyledi: