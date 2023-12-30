Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Sezer Sar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Teşkilatı ve yakın çevresiyle organize ettiği kahvaltı da bir araya geldi. Katılımcılarla tek tek yakından ilgilenen Sar, kahvaltıda yaptığı konuşmada, “Kıymetli dava arkadaşlarım. 2023 yılını geride bırakmak üzereyiz. Bu yıl Türk milleti olarak birlikte sevindik, birlikte hüzünlendik, kenetlenip birlikte yaralarımızı sardık. Yaklaşık 1 ay kadar sonra ülkece derinden etkilendiğimiz deprem felaketinin yıl dönümü olacak. Allah tekrarını yaşatmasın. Bu felaketle başlayan yılımız şimdi bitmek üzere. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet milletimize ise sabırlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta ise 12 vatan evladının şehit olduğu haberiyle yüreklerimiz dağlandı. Şehidin mekanı cennettir. Bize büyüklerimiz böyle öğretti. Allah başta aileleri olmak üzere tüm milletimize sabırlar versin. Zor zamanlarda birlik olmanın en güzel örneğiyle konuşmak istedim. Türk’ü Kürdü Lazı Çerkez’i birlikte hareket eden bir milletiz. Bu aziz topraklar için birlik olmanın en güzel örnek lerinden birisi ise Bilge Liderimiz Sayın Dr.Devlet Bahçeli beyefendi göstermiştir. Liderimizin izinde genel seçimlerde de yerel seçimlerde de birlikte hareket ederek 100.yılıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni şaha kaldırmak için taşın altına elimizi koyuyoruz” dedi.