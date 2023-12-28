CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in, ‘Alanya Belediye Başkan Adayımız olur musun?’ yönündeki teklifi kabul eden iş insanı Osman Özçelik’in ismini Parti Meclisi’nin onaylaması sonrası adaylığı resmileşecek.

CHP’den Belediye Başkan Adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Osman Özçelik, partisinin İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Alanya Sevdalılar Derneği’nin (ALSEV) Pençe Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen askerlerimiz için düzenledikleri dua programına katıldı.

Partililer ve vatandaşlar ile de sohbet edip, hayırlı olsun dileklerini kabul eden Özçelik’in oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Özçelik’in ilk kez partililer ile sahaya inip, çalışmaya başlaması, ‘Özçelik resmen siyasete girdi. Yerelde Özçelik de rekabete ortak oldu” yorumlarına neden oldu.