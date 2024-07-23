Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi.

Kurul, faiz kararını açıkladı.

Faiz oranı sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Kurul, şubat toplantısında yüzde 45 olan politika faizini mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çıkarmıştı. Şubat ayında yapılan bu yukarı yönlü güncellemeden sonra başlayan yatay seyir devam etmiş oldu.