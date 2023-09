Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında Mahmutlar Mahallesi’nde Hakan Altun konseri gerçekleştirildi. Mahmutlar Cumartesi Pazarı’nda düzenlenen konsere Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Antalya İl Alay Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Yönetimi, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Hakan Altun en güzel şarkılarını konser boyunca sevenleri için seslendirdi. Duygusal şarkıları ile unutulmaz anlar yaşatan Hakan Altun hareketli şarkıları ile de eğlence dolu bir konsere imza attı. Geç saatlere kadar süren konser büyük bir coşkuyla tamamlandı.

BAŞKAN YÜCEL: İNŞALLAH 82 PLAKAYA KAVUŞACAĞIZ

Başkan Yücel Hakan Altun’a su kabağı abajur portre çalışması, Alanya Koza Ürünleri Kooperatifinde el işçiliği ile yapılan sedef çiçeğinden yapılma bir pano, Alanyaspor ve 82 numaralı Hakan Altun yazılı Mahmutlarspor forması hediye etti. Hediyeler için Başkan Yücel’e teşekkür eden Altun, Alanyaspor ve Mahmutlarspor’a da başarılar diledi. Başkan Yücel de Hakan Altun’a “82 bizim özel numaramız, plaka numaramız. İnşallah ona da kavuşacağız en kısa zamanda. Alanya’mızı renklendirdiniz güzellikler kattınız çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ İLE BAKIM EVİ VE KREŞ PROJELERİ TAMAMLANIYOR

Konser alanını dolduran binlerce vatandaşa seslenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Batı Mahallelerinin parlayan bir yıldızı olan Mahmutlar, bizim de çok önemsediğimiz bir mahallemiz. Alanya’nın en büyük mahallesi olan, turizm ve ticaret kapasitesi ile ülkemize büyük bir girdi sağlayan, sürekli gelişen bir yapıya sahip olan Mahmutlar’ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahmutlar’ın hak ettiği yatırımları alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz, Mahmutlara, sizlere ne söz verdik ise yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Mahmutlar ve bölge halkımızın ihtiyaç duyduğu ve bizlerden talep ettiği Mahmutlar Kültür ve Gençlik Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. 1200 kişilik düğün ve çok amaçlı salona sahip Kültür ve Gençlik Merkezimizde aynı zamanda gençlerimize etüt hizmeti de vereceğiz. Yine inşaatına başladığımız Hanife Cebeci Gündüz Bakım evi ve Kreş Projesini bu yıl sonuna kadar tamamlayıp, hizmete açacağız.

BAŞKAN YÜCEL: 30 YILLIK İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜK

Biz öncelikle Mahmutlar-Kestel Mahallemiz için Sultan Alparslan Anadolu Lisesi’ni sıfırdan inşa ettik. Bu yıl proje okulu oldu. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Yeni Mahalledeki 30 yıllık çözülemeyen imar problemlerini çözdük. Eğitim alanlarını, sağlık alanlarını ve sosyal alanlarını oluşturduk. Planlamada okul alanlarını yüzde 40, yeşil alanları da yüzde 30’a yakın arttırdık. Şimdi bizim Kültür ve Etüt Merkezi yaptığımız o bölgede Mahmutlar Anadolu Lisesi, Gülseren Doğan İlkokulu, Kılıçarslan Anaokulu olmak üzere tam 3 tane okul devletimizin, belediyemizin ve hayırseverlerin desteğiyle yapılıyor.

BAŞKAN YÜCEL’DEN SAĞLIK OCAĞI VE HASTANE MÜJDESİ

Mahmutların en büyük ihtiyaçlarından biri de Sağlıktı. Yine Kültür ve Etüt Merkezimizin yanında Hüsnü Gönüllü Sağlık Ocağının inşasını tamamladık. Yaptığımız imar düzenlemesi ile belediyemize ait 11 dönümlük sağlık tesis alanını hastane yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına devrettik. Hastanenin yerini biz hazırladık, inşallah ilerleyen zamanda bölgeye bir hastane kazandırılacaktır.

MAHMUTLAR’A BİR SPOR KOMPLEKSİ DAHA

Mahmutlarlı gençlerimiz ve Mahmutlarspor Kulübünün faydalanabileceği, Futbol Sahası ve 1500 kişilik tribünlerin olduğu Spor Tesisini hayata geçirdik. Şimdi burayı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. Mevcut futbol sahasının yanına, kapalı basketbol ve voleybol sahası ve 2400 metrekarelik çim saha yapacağız. Projesi hazır. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip 20 bin metrekarelik bir spor kompleksini sizlerin hizmete açacağız.

BAŞKAN YÜCEL: HİÇ YAPILMAYANLARI YAPTIK

Bize bazıları Mahmutlar’a ne yaptınız diye soruyorlar? Bizim dönemimizden önce yapılanlardan daha çok okullar, bizim dönemimizden önce yapılanlardan daha çok sağlık ocakları, bizim dönemimizden önce yapılanlardan daha çok park ve sosyal alanlar yaptık. Bizden önce hiç yapılmayan spor sahalarını, bizden önce hiç yapılmayan bisiklet yollarını, bizden önce hiç yapılmayan sahil düzenleme ve tek tip sahil büfelerini yaptık.

ATATÜRK CADDESİ TAMAMEN YENİLENİYOR

Mahmutlar, hala büyümeye ve yapılaşmaya devam ediyor. Kestel’den Sarıhasanlar’a ve Kargıcak’a kadar üçüncü alternatif yol olan 30 metrelik bir yolu daha hizmete açmak için çalışıyoruz. Sarıhasanlı Yolunun altyapı çalışmaları tamamlanınca asfaltını yapacağız. Ocak ayına kadar bu yolu bitireceğiz. Alanya’mızın fatihinin adıyla Alaaddin Keykubat Caddesi olarak bu yolu hizmete açacağız. Eski Yayla yolu, Yeni Mahalle Okulu yolunun asfaltını gerçekleştirdik. Çevre yolların da asfaltı devam ediyor.

Yine bizden çok talep ettiğiniz bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz. Atatürk Caddesi’ni tamamen yenileyeceğiz, peyzajıyla, kaldırımıyla her şeyini yeniden düzenleyip sıcak asfaltını yapacağız. Mahmutların can damarı olan Atatürk Caddesini dört Dörtlük bir şekilde sizlerin kullanımına sunacağız.

BAŞKAN YÜCEL: HEP BİRLİKTE GÜZEL GÜNLERE

Asfalttan, dere ıslah çalışmalarına, altyapı çalışmalarından parklarımıza kadar burada tek tek sayamayacağım birçok hizmet Mahmutlarımızda devam ediyor. Mahmutlar hizmetin en iyisine, her şeyin en güzeline layık. Mahmutlar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizler için varız. Sizler için çalışmayı sürdüreceğiz. Kıymetli hemşehrilerim; Ben bu bölgenin bu yörenin insanıyım. Bir evladınız gibi her zaman beni bağrınıza bastınız. Her zaman bana destek verdiniz, bana güç verdiğiniz. Sizin dualarınız, sevginiz, desteğiniz olmasa idi; biz bu günlere gelemezdik. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yan yana, gönül gönüle hep birlikte güzel günlere birlikte yürüyeceğiz.