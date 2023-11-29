TFF 3. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor Kulübü’nde Teknik Direktör Gökhan Kılavuz ile yollarını ayırdı. Kestelspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Profesyonel futbol kulübümüzün teknik direktörü Gökhan Kılavuz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Kestelspor, Kılavuz yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı.