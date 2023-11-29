Belediyespor’dan Altyapı Desteği! “Gelecek Vadeden Yüzlerce Sporcu Var” Belediyespor’dan Altyapı Desteği! “Gelecek Vadeden Yüzlerce Sporcu Var”

TFF 3. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor Kulübü’nde Teknik Direktör Gökhan Kılavuz ile yollarını ayırdı. Kestelspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

“Profesyonel futbol kulübümüzün teknik direktörü Gökhan Kılavuz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Kestelspor, Kılavuz yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı.