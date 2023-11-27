AXA Sigorta Efeleri Ligi’nin 9. haftasında Efeler Ligi temsilcimiz Brand Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı bu hafta Bigadiç Belediyespor ile mücadele etti. Kırmızı-Beyazlı Temsilcimiz, bu hafta oynayacağı maçtan yenilgisiz çıkıp ligin üst sıralarına yerleşme hedefini gerçekleştirdi. Alanya Belediyespor, Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimizin 10. Haftada Rakibi HalkBank

Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz, ligin 10. haftasında lig birincisi olan HalkBank ile karşılaşacak. 2 Aralık Cumartesi günü Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.