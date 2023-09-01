Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan Yerel Projelere Hibe Programı’na Alanya Belediyesi Proje Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan proje ile katılım sağlanmıştı. ‘Alanya’da Engelli Bireyler İçin Ulaşım Aracı Sağlama Projesi’ Japonya Büyükelçiliği tarafından kabul edildi ve proje 74 bin 281 dolar hibe kazandı. Engelli bireylerin hayata kolay adapte olması, günlük ihtiyaçlarında ve desteğe ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak için çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, iki yeni aracı hibe yoluyla envanterine kazandırmış oldu. Daha çok engelli vatandaşa ulaşabilmek ve engelli bireylerin sosyal hayatlarını kolaylaştırabilmek adına yapılan proje ile 2 adet Mercedes Sprinter araç Engelli Koordinasyon Merkezi’nin envanterinde yerini aldı. Araçlar engelli lifti gibi eklentilerle engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi. Proje sayesinde, Alanya Belediyesi’nin veri tabanına kayıtlı, 102 mahallede bulunan 3 bin engelli vatandaş ve aileleri araçlardan faydalanacak ve her geçen gün daha çok kişiye ulaşılmış olacak.

BAŞKAN YÜCEL: ARAÇLARIMIZ HİZMETE BAŞLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yücel, “Japonya Büyükelçiliği tarafından final raporunun onaylanmasının ardından araçlarımız Alanya’mızda hizmete başladı. Engelli bireylerimiz için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve çalışmaya bir yenisini daha eklemiş olduk. Engellilere özel dizayn edilen araçlarımızı hibe yoluyla belediyemize kazandırmış olduk. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.