31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifak kurmayı reddeden İYİ Parti’de sular durulmuyor. Genel seçimlerden masadan kalkarak ilk istifa depremini yaşayan İYİ Parti, şimdide yerel seçimlerin kaderini etkileyecek GİK karanının ardından istifalar peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, sert bir açıklama yaparak İYİ Parti’den istifa etmişti. Aydın’dan sonra iki ilçenin belediye başkanının da istifa edeceği öğrenildi. Gazeteci Ali Buldu’nun haberine göre, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye geçiyor. Her iki başkana da rozetleri cuma günü takılacak.