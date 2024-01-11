Alanya Belediyesi’ne teslim ettiği dilekçeyle Meclis Üyeliği’nden istifa eden AK Parti’li Meclis Üyesi Ahmet Dayanç’ın yerine gelecek isim belli oldu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi son iki meclis toplantısına katılacak olan isim Mahmutlar Mahallesi’nden Mustafa Keşoğlu oldu.

Dayanç, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:



“Alanya Belediye Başkanlığı’na…

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde AK Parti’den Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilmiş bulunmaktayım. Seçildiğim günden bugüne kadar tarafıma tevdi edilen hiçbir görevden kaçınmadan, Alanya’mız için Üzerime düşeni yaptım. Üyesi olduğum Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nda da tarafıma tevdi edilen her görevi, partimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na olan inancım ve sevgim ile yerine getirdim ve getirmeye devam edeceğim. Seçim sürecinin başlaması ile 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçim takviminin çalışmaya başlaması ile 2010 yılında Alanya Dövizciler Birliği’nin kuruluşuyla yola çıktım. Sonrasında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda hizmet yolunda birlikte yürüdüğüm ve Alanya için elini taşın altına koyarak birçok ilke imza atan önceki dönem Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, dostum, yol arkadaşım Mehmet Şahin ile birlikte Alanya’mıza hizmet yolunda birlikte yürüyeceğim. Uzun yıllar aynı saflarda hizmet yolunda birlikte yürüdüğümüz başkanımız Mehmet Şahin’in İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı olması, benim de AK Parti’den belediye meclis üyesi olmam, kendi etik değerlerimle bağdaşmayacağından Alanya Belediyesi Meclisi üyeliğinden istifa etmek istiyorum. Konu ile ilgili gereğinin yapılmasını arz eder, saygılar sunarım.”

KAYNAK: Haber Merkezi