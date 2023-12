Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davran Çiçek, hipertansiyonun son derece önemli bir hastalık olduğunun altını çizerek, kan basıncının 14, 9’un üzerinde olmasına hipertansiyon olarak adlandırıldığını kaydetti.

Hipertansiyon tedavisinde yeni bir tedavi yönteminin Amerika Birleşik Devletleri'nin FDA kurumu tarafından onaylanmış olması. Bu tedavi yöntemi renal denervasyon (böbrek sinirlerinin yakılması) olarak adlandırılıyor. Hipertansiyon çok yaygın görülen bir hastalık toplumda. Her dört erkekten bir tanesinde, her kadının birinde hipertansiyon mevcut. Bu hipertansiyonu dünya genelinde tedavi etmeye çalışıyoruz. Ancak çok başarılı olduğumuz söylenemez. Hipertansiyon tedavisi verilmiş hasta gruplarının yüzde 40 ile 50’sinde normal değerler elde edemediğimiz saptanmış. Bu durumda yeni tedavi yöntemleri üzerinde uzun yıllardır birtakım çalışmalar sürdürülüyor” diye konuştu.



Hangi hastalara uygulanıyor

Bundan önce hipertansiyon tedavisinin iki aşamalı uygulandığını dile getiren Çiçek, “Önce hayat tarzı değişikliği hastalarda uygulanıyor. Bunun ardından ilaç tedavisi veriyoruz. 3’lü, 5‘li tedavi vermemize rağmen bazı hastalarda tansiyon değerlerini istediğimiz seviyelere çekemiyoruz. Bu durumda dirençli hipertansiyon veya kontrol altına alamadığımız hastaların ki bu toplumun çok büyük bir oranından bahsediyorum. Bu durumda renal denervasyon dediğimiz yöntemle hastalarımızın tansiyonunu mümkün olan normal değerlere çekildiği gösterilmiş” ifadelerine yer verdi.



"İlaç sayısını düşürüyor, bazen hipertansiyonu tamamen ortadan kaldırıyor"

Renal denervasyon tedavisiyle hipertansiyonun bazı hastalarda ortadan kalkmadığını aktaran Çiçek, “Eğer hastamız beş ya da altılı bir hipertansiyon tedavisi kullanıyorsa bunu ikiye, üçe, bazen bire indirebiliriz. Bir ya da iki tane tansiyon ilacı kullanıyorsa, bazen tamamen tansiyon kalkıyor. İlaçsız döneme geçebiliriz. Ya da bir ilaçla devam edebiliriz. Ama dört ya da beş ilaç kullanmaktansa bir ilaç kullanmak tabi ki çok daha kıymetli. Bu ilaçların bir sürü yan etkileri var. Onlardan kurtulmuş oluyoruz. Bazı hastalarda tamamen ortadan kalktığı da gösterilmiş. Artık gönül rahatlığıyla bu tedaviyi hastalarımıza uygulayabiliyoruz” dedi.



"Basit ağrısız bir işlem"

Renal Denervasyon hakkında bilgiler veren Çiçek, “Böbrek arterlerine giren sinirlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oldukça basit bir işlem daha 30 ile 45 dakika arasında sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce onay almış bir tedavi şekli ve bunu hastanemizde uygulamaya başladık. Bu uygulamayı hangi hastalara yapıyoruz. Öncelikle tansiyonunu kontrol altına alamadığımız iki ya da üçlü hipertansiyon ilacı vermemize rağmen hala on dört dokuz seviyesinin altına inemeyen hastalarımızda bunu önce kanıtladıktan sonra hastalarımıza bu yöntemi anlatıyoruz. Normal koroner anjiyografi uyum işlemi uygulanır gibi hastamızın kasıktaki damarından damar yolu açıyoruz önce. Kataterle oraya giriyoruz. Girdikten sonra hastamızı uyutmuyoruz. Lokal anestezi eşliğinde böbrek damarlarına ulaşıyoruz. Ulaştıktan sonra yaptığımız çok ince Renel Denervasyon yaptığımız kataterler var. Bunlarla beraber böbrek arterinin içerisine hafifçe girerek, girdikten sonra o bölgedeki beyinden gelen sempatik sinirleri ısı vererek onları çalışamaz hale getiriyoruz. Bu durumda böbreğin hipertansiyon yapıcı, tansiyonumuzu artırıcı etkisi ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Bunun etkisini bazen hemen görmüyoruz. Üçüncü ay, altıncı ay ve en gerçek etkisini de birinci yılda görmeye başlıyoruz. İşlem son derece basit çok ağrılı bir işlem değil. Bir gün sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz” diye konuştu.



"Dirençli hipertansiyon hastalarında uygulanacak"

Çiçek, her tansiyon hastasına bu uygulamayı kullanmayacaklarının altını çizerek, 3-4 ilaç kullanan ve dirençli hipertansiyon hastalarında bu yönteme başvuracaklarını kaydetti.

Çiçek ayrıca, ilaç kullanamayan mide sorunu, ilaç kaplamalarına alerjisi olan hastalarda da bu uygulamayı kullanabileceklerini sözlerine ekledi.