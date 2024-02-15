Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya’nın dört bir yanını gezerek, gönüllere dokunuyor. Tütüncü, bir günlük ziyaret turuna Antalya Eczacılar Odası, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Hızır Taksi Durağı, Antalya Karadenizliler Derneği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimler Odası ve ANTİAD’ı sığdırdı. Antalya’yı ortak akılla yönetmek adına meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ziyaret eden Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir. Dünyanın en güzel kenti Antalya’mızı şehrin gerçek sahipleriyle ortak akılla hep beraber yöneteceğiz.” dedi.

ANTALYA’YA KENT POLİTİKASI

“Bu güzel şehirde yaşayanların çok daha mutlu olduğu, umutla dolduğu bir geleceği inşa edebilmek için 15 yıl boyunca elde ettiğimiz belediyecilik deneyimlerini Antalya’ya aktarma arzusundayız.” diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü; “15 yıllık belediyecilik sürecinde yaptığımız en önemli işlerden birisi, şehri şehrin gerçek sahipleriyle sivil toplumla birlikte konuşmak, şehri bu şehri yaşayanlarla konuşmak, onlarla birlikte bir ortak aklı oluşturmak en önemli önceliklerimizden birisi oldu. Şehir de bir ortak aklın oluşması, kolektif bir iradenin var olması hepimiz açısından çok kıymetli. Çünkü, Antalya gibi dünya kentlerinin en önemli ihtiyacı bir kent politikasının oluşturulmasıdır. Bizde şehirde ortak aklın yol göstericiliğinde bir kent politikasının oluşturulmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Antalya on binlerce yıllık insanlık tarihine, medeniyetlere ev sahipliği yapmış… Son bin yıl içinde milletimizin yaşadığı bu toprakları çok daha güzel bir geleceğe taşımak, bizden sonraki kuşaklara milli ve manevi miras, akıp giden medeniyetler mirasına da katkı vermek olarak değerlendirme düşüncesiyle yola çıktık. Kepez’de 15 yıl çok güzel belediyecilik örnekleri ortaya koyduk. Ortaya koyduğumuz belediyecilik örneklerinden bazıları ulusal ve uluslar arası çapta ödüle layık görüldü. 15 yıllık bir belediyecilik pratiği var. Bu pratiğin bütün şehri kuşatmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

SEVGİ VE SAYGIYLA ÖRÜLÜ BİR ANTALYA

Her ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajlarını yineleyen Tütüncü, “Herkesin yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Herkes farklı olsun. Herkes farklı pencerelerden hayata baksın. Bu farklılıklarla herkes birbirini zenginleştirsin. Sevgi ve saygıyla örülü bir toplum meydana getirelim. Bizim gibi yerel yöneticilere düşen herkesin yaşam hakkına saygı duymak. Herkesin tercihlerine saygı duymaktır. Herkesi kucaklamaktır. 15 yıl boyunca herkesi kucaklamaya gayret ettik. Ortak akılla şehrimizi birlikte düşünmeye ihtiyacımız var. “ dedi.

Tütüncü’ye, AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ile beraber ziyaret ettiği Antalya Karadenizliler Derneği’nde yöresel lezzetler ikram edildi. Günün bir başka ziyaretini de akşam saatlerinde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne gerçekleştirecek olan Tütüncü, Erzincanlılar Derneği ile de bir araya gelecek.