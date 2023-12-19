Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Mevlüt Çakan, yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri yer verdi:

"Kıymetli Alanyalı hemşehrilerim. 2020 yılı ağustos ayından itibaren yürütmekte olduğum Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevimden Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun müsaadesini de alarak istifa ediyorum. Davutoğlu’nu 20 yıl önce İstanbul’da bir öğrenci yurdunda bir kitap sayesinde tanıdım. 20 yıl önce bir kitap ile başlayan bu süreç 4 yıldır birlikte yol yürümeye, birlikte siyaset yapmaya dönüştü. Davutoğlu ile birlikte yol yürümek benim için bir onur ve gururdur. Görev yaptığım süre boyunca Alanya’da birlikte yol yürüdüğümüz yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı arkadaşlarıma, gençlik ve kadın kollarındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne yaptıysam, ne yaptıysak onların desteği, onların katkısı , onların varlığı sayesinde. 4 yıllık aktif siyasetin benim için en büyük kazancı siyaset vesilesi ile abi, abla, kardeş ve arkadaş kazanmaktır. Yine görev yaptığım süre boyunca çalışmış olduğumuz mahalle başkanlarımıza, üye ve gönüllülerimize, genel merkez yöneticilerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Siyaset vesilesi ile Gelecek Partisi’nden , diğer partilerden, kamu kurum ve kuruluşu çalışan ve yöneticilerinden, basın mensuplarından, sivil toplum kuruluşlarından bir çok insan tanıdım, tanıdıkça sevgimin ve saygımın arttığı bir çok insan olmuştur. Partimi temsil ederken kimseyi kırmamaya, samimi olmaya, saygıda kusur etmemeye çalıştım. Ancak nihayetinde insanız. İstemeden kırdığım, üzdüğüm birisi var ise hakkını helal etsin. Benden yana hakkım helaldir. İstifa tercihi şahsıma ait olmakla birlikte kadere iman ediyor, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanıyorum. Bu kararımın şahsım ve Gelecek Partisi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."