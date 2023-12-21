Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Muhammet Acar, yerel yönetimlerden sorumlu il Koordinatörü Funda Ural Antalya, Manavgat’tan gelen parti yöneticileri ve Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir’in de katılımıyla düzenlenen törende, ilçe başkanlığı mazbatası Yıldız Serdaroğlu’na takdim edildi.

Yıldız Serdaroğlu, Gelecek Partisi Alanya İlçe Binasında yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde ve Gelecek Partisi Genel Merkezimizin takdiriyle Alanya İlçe Başkanlığı görevine getirildim. Bu görev öncesinde partimize hizmet etmiş olan değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Alanya Belediye Başkan Adayımız Mevlüt Demir ile birlikte Alanyamızda dürüst, şeffaf ve adil bir siyaset anlayışını hayata geçirmek için çalışacağız. Alanyamızın 102 mahallesinde Gelecek Partisi’nin vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini anlatacağız. Alanyalı kadınların siyasette daha fazla yer alması ve seslerini duyurması için de çaba göstereceğiz. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Alanyamızın ve Türkiyemizin geleceği için hep birlikte mücadele edeceğiz.”

Alanya’da Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı’na seçilen Yıldız Serdaroğlu, Alanya siyasetinde kadın ilçe başkanı olarak bir ilki gerçekleştirdi. Pembe çeket giyerek kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Kadınlar siyasetin içinde olmalı, çünkü kadınlar toplumun yarısını oluşturuyor.

Kadınların sorunlarına ve taleplerine daha iyi cevap verebilmek için kadınların siyasette etkin görev almasını sağlamak istiyorum. Gelecek Partisi olarak kadınların güçlenmesi için çalışacağız” dedi.