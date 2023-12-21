Alanya'nın sevilen iş insanlarından olan Osman Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı’ndan gelen teklifi kabul etti. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, yerel seçimler ile alakalı CHP'nin Alanya'da birinci parti konumunda olduğunu ifade ederken, "Bu avantajımızı yerel seçimlerde devam ettirmek ve seçimi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Seçimlere Osman Özçelik gibi güçlü, dürüst ve Alanya halkında karşılığı olan çok değerli bir isimle gireceğiz. Alanyamıza hayırlı olsun!’’ dedi

EKİBİMİZ HAZIR

Osman Özçelik ise "Seçimi kazanmak için elimden geleni yapacağım. Kazandıktan sonrada Alanya için elimizi taşın altına koyacağız. Ekibimiz hazır, Alanya'yı dürüst ve doğru yönetmeye talibim." dedi.

KAYNAK: Manşet Alanya