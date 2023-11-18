Alanya’da tanınan ve sevilen gazetecilerinden Tolga Kaynar ve Hayati Kaynar’ın babaları Nedim Kaynar, yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği kanser tedavileri iyi giderken Nedim Kaynar akciğer enfeksiyonu geçirerek yoğun bakıma alındı. 20 gündür yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Kaynar kardeşler acı haberi bugün aldılar.

Nedim Kaynar’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Cikcilli Belediye Mezarlığına defnedilecek.

Yedi Gün Haber Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.