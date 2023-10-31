Evlerini günlük kiralaya vermek isteyen kişiler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm konutu" ruhsatı alacak. Bu ruhsata sahip olmayanlar evini kiraya veremeyecek. TBMM'ye sunulacak yasayla günlük kiralık evleri kiralayanlar da kiraya verenler de sorumlu olacak. Düzenleme onaylanırsa günlük kiralık evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu olacak.

Komşuların hepsinden onay alınacak ve bir komşu bile istemezse ev kiraya verilemeyecek.

Kurallara uyulmadığı takdirde 1 milyon ceza uygulanması bekleniyor. Kiralamaya devam edildiği durumlarda ise daire mühürlenecek.

İzin belgesi bulundurmadığı tespit edildiği takdirde ise 100 bin lira ceza kesilecek. Yasanın 10 Ocak 2024 itibarıyla uygulanması için yoğun bir mesai yürütülüyor.