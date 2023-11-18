Alanya'da eski tip ehliyet kullanan sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için belirlenen süre daralıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen son kararla birlikte ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Eski tip ehliyet kullanan sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yeniletmeyen sürücülere ceza kesilecek. Ceza miktarı 4 bin 64 TL olarak belirlendi. Yekililer işlmelerde yoğunluk oluşturmaması için işlemleri son güne bırakmaması için uyardı.

Eski tip ehliyet yenileme ücreti 15 TL

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin 12 TL + 3 TL olmak üzere toplam 15 TL ödemeleri gerekiyor. Bu ücretler, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli olarak ödeniyor.

Eski tip ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Eski tip ehliyet yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular, ALO 199 hattı üzerinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Eski tip ehliyet yenileme için gerekli belgeler

Eski tip ehliyet yenileme için gerekli belgeler şu şekilde:

Eski sürücü belgesi

Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli makbuzu

Sürücü belgesi harcı makbuzu

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu (sürücü adayları için)

Eski tip ehliyet yenileme işlemleri ne kadar sürüyor?

Eski tip ehliyet yenileme işlemleri ortalama 15 dakika sürmektedir.