5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için beklentiler kasım ayının ilk haftasında arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı çalışmayan emeklilere 5000 TL için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilirken Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi. Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin kasımın ilk haftasında yatacağını duyurdu. Öte yandan emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmesine yönelik düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Vatandaşlar SSK ve Bağkur olmak üzere ayrı ayrı tarihlerde emekli ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekler.



5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım’ı geçmeyeceğini söyledi. Çıkarılan yasaya göre emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek. Öte yandan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım’a kadar yapılacak olup toplamda 12,2 milyon emekliyi ilgilendirecek. Ödemelerin bütçeye toplam maliyeti ise 61 milyar lira olacak.



EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLMİŞTİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

KAYNAK: Hürriyet