Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD), ‘’Cumhuriyetimizin 100.yılında Ekonomi Buluşması’’ etkinliği kapsamında, dünyaca ünlü Türk ekonomist Özgür Demirtaş’ı Alanya’ya getiriyor. DİGİ-Z Medya sponsorluğundaki etkinlik 7 Kasım Salı akşamı Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

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