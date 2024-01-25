Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları için sahaya indi. Tütüncü, 19 ilçede sürdüreceği seçim çalışmalarına baba ocağı Korkuteli İlçesi’nden başladı. AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilk önce Yakaköy’de AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Hamza Taş’ın kabrini ziyaret eden Tütüncü, ardından köy sakinleri ile buluştu. Bozova kıraathanesinde köylülerle bir araya gelen Tütüncü, istek ve talepleri dinledi. Siyasette en büyük gücün milletin gücü olduğunu belirten Tütüncü, “ Milletin kalbinde gönlünde yer alırsanız sorumluluğun üstesinden gelmek çok daha kolay olur. Biz 2009 yılında Kepez’de göreve geldiğimizde yüzde 34 oy aldık. İkinci seçimlerde yüzde 40.6, üçüncü seçimlerde 50. 5 oy seviyesine taşıdık. Bu şunu gösteriyor. Biz her seçimde halkımızın gönlündeki yerimizi, sevgimizi derinleştirdik. Sevgi nasıl elde ediliyor? Bir hizmet yapacaksın, ikincisi de gönül kazanacaksın. Allah’ın izniyle şimdi Korkuteli’nde çok güzel bir gelecek imkanı var. Ben bugün Bozova’dan ilk defa bir şey söylüyorum. Korkuteli üçlü olsun güçlü olsun. “ dedi.

BİZE GÜVENENLERİ ASLA MAHCUP ETMEDİK

“Hükümet, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi el ele verirsek biz buraları çok daha güzel bir cennete çeviririz.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bize açtığı yoldan giderek ilçe başkanlarımızla el ele vererek, güzel çalışmalarla kampanyamızı bitireceğiz. Bu kardeşinizi büyükşehiri uygun gördükten sonra, 1 Nisan itibariyle ilçe başkanlarımızla, belediye başkanımızla bizde size söz veriyoruz ki; en güzel hizmetleri getireceğiz. Bugüne kadar bize güvenenleri biz asla mahcup etmedik. Verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Arkamızda 15 yıllık Kepez Belediyesi’nin ortaya koyduğu bir performans var. “diye konuştu.

Tütüncü’nün konuşmasının ardından Bozova köylüleri istek ve taleplerini iletti. Bir köy sakininin itfaiye aracı yetersizliğini dile getirmesi üzerine Tütüncü, “Sözüm sözdür. En güzel itfaiye araçlarından birini Bozova’ya gönderiyorum.” dedi.

BABA OCAĞINDAN SESLENDİ

Tütüncü, Bozova’dan sonra Korkuteli ilçesine geçti. Korkuteli sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Tütüncü, ilçe merkezindeki ilk ziyaretini Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’ne yaptı. MHP Korkuteli İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev’i makamında ziyaret eden Tütüncü, daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatı önünde hemşehrilerine seslendi. Tütüncü, “Yayaların yaylası, Antalya’mızın göz bebeği Korkuteli’nin güzel insanları, benim kıymetli hemşehrilerim. Bugün baba ocağındayız. Göz bebeğimizdeyiz. AK Parti yolculuğunun başladığı ilk yerdeyiz. Kutlu yolculuğun besmelesini Korkuteli’nden çekiyor olmak büyük bir onur. “ diye konuştu. AK Partinin kurucu ilçe başkanı Mustafa Akdeniz’den geçmişte teşkilat kadrolarında görev almış kişilere kadar herkesin bir arada olduğuna değinen Tütüncü, “Bugün burada AK Partinin dünü de var. Bugüne de var. “dedi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA DESTEK

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Korkuteli Belediye Başkan adayının Sadık Önal olduğunu işaret ederek konuşmasını sürdüren Tütüncü, “Bize düşen; Sadık Önal kardeşimizi, 31 Mart’ta en güçlü şekilde seçim sandığının başına taşımaktır. O sandıktan en güçlü şekilde Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayını çıkartmaktadır. Korkuteli’ne bu yakışır. Korkuteli’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında da dikkat edin tüm zamanların rekorunu kırmak yakışır. “ diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ

“31 Mart’ta şiir gibi bir neticeyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’a göndermeye var mıyız? diyerek sözlerini devam eden Tütüncü, “Allah’ın izniyle bunu birlikte başaracağız. 31 Mart’ta sonra beklediğiniz tüm hizmetleri yapacağız. Yerel kalkınmayı başlatacağız. Kaymak gibi asfaltları da yapacağız. Korkuteli ne istiyorsa onu da yapacağız. Üçlü olmak güçlü olmak önemlidir. Bu üçlü güç hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyesidir. Biz birlik ve beraberlik içinde olacağız. Üçlü olacağız, güçlü olacağız. “ dedi.

Tütüncü ve beraberindeki heyet daha sonra Korkuteli’nin Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Yorulmaz, BBP İlçe Başkanı Şahin Dizman’ı makamlarında ziyaret etti. Tütüncü, Korkuteli sokaklarında yürüdü. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti, istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Taziye evlerini ziyaret etti, gençlerle buluştu taleplerini