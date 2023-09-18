Alanya Caz Günleri’nin 18. yılı anısına Alanya Belediyesi ve Alanya Fotoğraf Sanatı Kulübü Derneği’nin (AFSAK) birlikte tertiplediği sergi, 20 Eylül Çarşamba saat 17.00’de sanatseverlerle buluşacak. Açılış programına uluslararası üne sahip caz sanatçısı, piyanist ve aranjör Atilla Şereftuğ da katılacak. Sergide, AFSAK Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yetkin, Yönetim Kurulu üyesi Hakan Pınar ve Üye Ali Aral tarafından çekilen caz fotoğrafları yer alacak.



FOTOĞRAFLARLA ALANYA CAZI’NIN GEÇMİŞİ ANLATILACAK

Tarihi Kızılkule içinde düzenlenecek Alanya Caz Fotoğraf Sergisi’nde, 18 yıldır Alanya’da sahne almış, birbirinden değerli Caz müzisyenlerinin performanslarından enstantaneler ziyaretçilere sunulacak.

SERGİ 15 GÜN ZİYARETE AÇIK KALACAK

21-24 Eylül tarihleri arasında Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek 18. Alanya Uluslararası Caz Günleri kapsamında 20 Eylül Çarşamba saat 17.00’de Kızılkule’de açılacak sergi, 15 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Sergi süresince Kızılkule sergi konuklarına ücretsiz olacak.

Bu yıl ki organizasyonda;

DANIELA SIMMONS & ATİLLA ŞEREFTUĞ But JAZZ,

ELİF SANCHEZ,

ALAFSAR RAHİMOV – BALABAN MEETS JAZZ

SPECIAL GUEST ELNUR HUSEYNOV,

ACANTHA LANG,

CEM TUNCER QUINTET,

DENİSE KING – ALAİN JEAN MARİE QUARTET,

TRT İSTANBUL RADYOSU HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI & SİBEL KÖSE gibi grup ve değerli isimler sahne alacak.