Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen; Summer Garden, ALTİD, ALTAV’ın katkıları, Dream Türk ve Radyo D’nin medya sponsoru olduğu, Alanya Uluslararası Caz Günleri 18. yılını kutluyor. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından birçok sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri bu yıl da yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak.



21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek 18. Alanya Uluslararası Caz Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya caz yıldızlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye’de caz denilince ilk akla gelen festivaller listesinde yerini alan Alanya Caz Günleri muhteşem konserlerle 4 gün boyunca muhteşem atmosferi ile müzikseverleri ağırlayacak.



İLK GÜN TAM BİR MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK



18. Alanya Uluslararası Caz Günleri 21 Eylül Perşembe günü saat 20:30’da Daniela Simmons & Atilla Şereftuğ But Jazz Grubu ile başlayacak. Dünyaca ünlü isimler Francis Coletta ve Arnaud Francelet gibi isimlerden oluşan grubun performansının ardından pek çok ödülle ülkemizi gururlandıran Elif Sanchez 22.00’de caz severler ile buluşacak.



Daniela Simmons: Sadece bir İtalyan caz ve pop vokalisti değil, sesi her şeyden önce besteleri taşıyan ve yorumlarında başarılı olan bir müzisyen. Pop, R&B, caz ve enstrümantallerden etkilenen müzik tarzlarının zekice bir karışımından geçen her iki uç da yumuşaklığı ve gücü birleştiriyor.

Atilla Şereftuğ: İstanbul doğumlu caz piyanisti Atilla Şereftuğ, kamuoyunda uluslararası üne sahip bir besteci olarak tanınır. Celine Dion'u ilk tanıyan ve keşfeden oydu. 1988 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Celine Dion'un seslendirdiği "Ne Partez Pas Sans Moi" adlı şarkının bestecisi olarak 1. oldu. Şarkı uluslararası bir başarı ve hem Celine'in hem de yapımcı olarak Atilla'nın kariyeri için bir sıçrama tahtası oldu.



1986, Daniela Simmons tarafından seslendirilen "Pas pour moi" adlı eserinin 2. olduğu Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki ilk girişimiydi. Atilla Şereftuğ'un kariyeri çok erken başladı, 13 yaşında profesyonel bir piyanist ve aranjördü. İstanbul Konservatuarı'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli orkestra gruplarıyla caz sahnesine adım attı. 1970'lerde Avrupa'ya geldi ve Pop, Fransız ve Alman müziği dünyasından birçok sanatçıyla yapımcı, besteci ve aranjör olarak iş birliği yaptı. Atilla Şereftuğ üretti, düzenledi. Caz sahnesinin en yetenekli ve parlak piyanistlerinden ve yapımcılarından biridir.

Francis Coletta: 28 Ekim 1957'de Marsilya'da doğdu. Başlangıcından itibaren klasik gitar eğitimi aldı ve daha sonra farklı klasik, caz ve pop müzik orkestralarında çaldı. Francis Coletta, diğerleri arasında Michel Legrand, Frank Sinatra, Sammy Davis, Sarah Vaughan, Paul Anka, Tomm Scott, Joe Sample, Alex Acuna, Randy Brecker, Niels-Henning Orsted-Pedersen, Joe di Francesco, Alvin Queen, Reggie Johnson ile oynadı. Ayrıca, örneğin Michel Berger ve Michel Fugain gibi birçok Fransız pop şarkıcısına turda eşlik etti. Pepe Lienhard Band, Udo Jürgens, Catarina Valente gibi gruplarda çalarken Alman müzisyenler de onun sanatından yararlandı.



Arnaud Francelet: Uluslararası sanatçılarla çeşitli stüdyo prodüksiyonları yaptı. Düzenli olarak İsviçre'de performans sergiliyor ve tüm Avrupa, ABD ve ayrıca Japonya, Çin, Hindistan gibi Asya'da ve daha pek çok yerde turneye çıktı. Arnaud çeşitli müzikallere katılıyor ve John di Martino, Juan Munguia, Daniel Woodtli ve daha pek çok ünlü müzisyenle çeşitli görünümler yaptı.



Elif Sanchez: 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin ardından, İstanbul Devlet Konservatuvarı’ndan üstün başarı ödülü ile mezun oldu. Müzisyen bir aileden gelen ve Türk Halk Müziği ile caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasından, İspanyolca şarkılara kadar kendine has yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanıyor. 2015’te kurduğu “Mediant Collective” grubu ile dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon tarafından “Refuge of Sound” projesine konuk sanatçı olarak davet edildi. 2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den mezun olan Elif Sanchez; Drom NYC, Rockwood Music Hall ve The Well Brooklyn’de birçok konser verdi.



Elif Sanchez, 2021 yılında kendi adıyla yayınladığı ve Anadolu’dan Azerbaycan coğrafyasına kadar uzanan geniş bir repertuvar sunduğu ilk albümünün ardından, 11 eserden oluşan ikinci albümünde 7 orijinal Javier Limon şarkısı, “Dos Gardenias” ve “Perfidia” olmak üzere 2 adet İspanyolca cover, Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği “Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)” ve İspanyolca seslendirdiği Amanecer (Gel Ey Seher)’e yer verdi.



Ünlü bir bolero olan 'Tres Palabras' şarkısını Paul Sanchez ile birlikte kaydeden sanatçı, Javier Limon'un son albümü 'Viajeras'ta 'A Donde Te Has Ido' şarkısını seslendirdi.



İKİNCİ GÜNDE DE CAZIN STARLARI ALANYA’DA BULUŞUYOR



Alafsar Rahimov - Balaban Meets Jazz Special Guest Elnur Huseynov 22 Eylül Cuma günü 20.30’da Alanya halkı ile buluşacak. Aynı gece saat 22:00’de ise Acantha Lang sahne alacak.

Alafsar Rahimov: Azerbaycan'da doğdu. 10 yaşında balaban çalmaya başlayarak müzik kariyerine adım attı. Azerbaycan'ın önemli zurna ustalarından Elefser Şekili’nin torunu olarak tanınıyor. Eyyub Mammadov'dan ders aldıktan sonra, 2005 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuarı'na katıldı. Rahimov, Amerika, Almanya, Çin, İsviçre, Norveç, Fransa, İtalya, Tunus, Gürcistan ve Kore gibi ülkelerde konser ve festivallere katıldı. 2011'de Montreux Caz Festivali'nde sahne aldı.



2013'te Malezya'daki Royal World Drums Festivali'nde sergilediği performansla sertifika ve diploma kazandı. 2007-2015 yılları arasında ritim ustası Natig Shirinov'un grubunda yer aldı. Kendi bestelerinden biri 2012'deki Eurovision açılış seremonisinde seslendirildi. 2023'te Etibar Asadli ile birlikte "Sexy Caffards" albümünü çıkardı. Jazz, soul ve elektronik motifleri harmanlayarak modern bir soundscapes oluşturdu. Albümde Kidbekid, Martin Wangermee, Kevin Lazakis, Harini Iyer ve Natasha Brown gibi sanatçılar da yer aldı.



Elnur Hüseynov: Olağanüstü yeteneği, sınırları zahmetsizce aşan sesi ve sahne duruşuyla Elnur Huseynov, çağdaş Azerbaycan müzik sahnesinde de kendini kanıtlayan bir sanatçı.

Performanslarındaki güçlü duygular, ruhları coşturan sunumlar ve sanatına sarsılmaz bir bağlılık dikkat çekiyor. Elnur, kariyeri boyunca yeteneğiyle hak ettiği takdiri ve övgüyü kazandı.

Eurovision Şarkı Yarışması’nda Azerbaycan'ı iki kez temsil etti. Türkiye’de “O Ses Türkiye” birinci olan Elnur'un performansları, Türkiye ve Avrupa’da binlerce izleyiciden büyük alkış aldı ve hayranlıkla karşılandı. Elnur, müzikal çabalarının ötesinde, kendini dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya adamıştır. Kariyerini, müziğin birleştirici gücüyle olumlu değişime ilham vermek için kullanarak çeşitli insani çabalarda ve hayırsever girişimlerde aktif olarak yer almaktadır.



Acantha Lang: New Orleans doğumlu Amerikalı Soul sanatçısı Acantha Lang, bir süre önce kariyerini Londra’da devam etme kararı aldı. Londra’ya gelir gelmez canlı sahneleri ve Soul music efsanelerine saygıda bulunduğu performanslarıyla kendinden söz ettirdi. Aynı anda Grammy adayı Robert Randolph & The Family Band için şarkılar yazmaya başladı. İlk EP albümü Sugar woman The New Artist of the Year Award for the 2021 Soul Tracks Readers' Choice Awards seçildi. 30 Haziran’da yayınlanan albümü Beautiful Dreams ile birlikte ikonik Blues and Souls dergisine kapak oldu. 2023 yazıyla birlikte La Grapa Black Music Festival’i de dahil Avrupa’nın belli başlı caz festivallerinde sahnelere çıktı ve çıkıyor.



ÜÇÜNCÜ GÜN AÇILIŞI CEM TUNCER QUİNTET YAPACAK

18. Alanya Uluslararası Caz Günleri üçüncü günü 23 Eylül Cumartesi günü Cem Tuncer Quintet yapacak. Saat 22.00’da ise Denise Kıng – Alain Jean Marie Quartet sahne alacak.

Cem Tuncer Quintet: M. Cem Tuncer 1978 yılında doğdu. 1997 yılında, Akademi İstanbul Caz Bölümü’nde Sarp Maden ve Gökçen Taşkıran’la Gitar, Semih Korucu ve Mehmet Nemutlu ile Müzik Teorisi, Bülent Ortaçgil ve Önder Focan’la Ensemble çalıştı. 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünü burslu olarak kazandı. Lisans çalışmaları sırasında Neşet Ruacan, Kamil Özler, Ali Perret, L.Butch Morris, Can Kozlu, Aydın Esen, İmer Demirer, Ricky Ford, Selen Gülün, Mike Wilkens, Jeff Mcaulley, Ayşe Özbekligil gibi çok değerli müzisyenlerle çalıştı.



Kendi adına ve çeşitli gruplarla 1999’da Sfinks Müzik Festivali (Belçika) ve Amsterdam Müzik Festivali (Hollanda); 2000’de Hildesheim Müzik Festivali (Almanya); 2002’de Gent Müzik Festivali ve Brüksel Ethnic Müzik Festivali (Belçika) ne katıldı. Ayrıca yurtdışında Zürih, Basel, Stuttgart, Köln, Berlin, Hanoover, Amsterdam gibi birçok şehirde de konserler verdi. Aynı yıl Istanbul Babylon’da Ricky Ford Istanbul Jazz Collective ve Önder Focan ile duo konserler verdi. Ayrıca Önder Focan’nın Purple in Blue projesinde Yardımcı Aranjör olarak çalıştı.



Denise King: Amerikalı bir şarkıcıdır. Kendisi hiçbir yere bağlantısı olmadan kendi yolunu bularak doğal şarkıcı unvanıyla cazdaki yerini bulmuştur.



Sarah Vaughn, Nancy Wilson, Frank Sinatra ve Aretha Franklin etkisi altında ama tamamen kendi stili ile cazı, blues ve soul müzikle karıştırmış ve gerçek bir diva unvanını almıştır.

Başlı başına bir kişiliğe sahip olan şarkıcı, sahnedeki pozitif enerjisi ve swing anlayışıyla caz tarihine geçmiş ve yapaysız caz dilini kullanarak şarkıları yaşayarak icra eden nadir müzisyenlerden biri olmuştur.

Kendisi bütün Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde de festivallere katılmış ve konserler vermiştir.



Alain Jean-Marie: Guadeloupe adasında doğan piyanist, Kanada’ya yerleşerek caz dünyasına ilk adımını attı. Daha sonraları tamamen Paris’e yerleşti. Clark Terry, Max Roach, Harry Edison, Bill Coleman gibi ünlü müzisyenlere eşlik etti.

Günümüze kadar caz tarihine giren birçok isimlerle çalan Alain Jean-Marie, Fransız cazının efsane isimlerinden biridir. En çok aranılan müzisyenlerden birisi olduğu içindir ki, müzikal hayatını anlatmaya sayfalar yetişmez.



KAPANIŞ; TRT İSTANBUL RADYOSU HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI VE SİBEL KÖSE İLE OLACAK



Tarihi Kızılkule 24 Eylül Pazar günü TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ve Sibel Köse ile kapanış gününe ev sahipliği yapacak.

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası: ülkemizin başarılı ve seçkin müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle 1982 yılında kuruldu. Kurulduğu yıllarda türünün ilk ve tek örneği olma özelliğini taşıyan orkestra, caz müziğinin daha geniş kitlelere ulaşması ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve evrensel müzik örneklerini başarı ile müzikseverlere sunan TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Big Band yapısını koruyarak özgün caz repertuvarına sahip olma özelliği taşımaktadır.

TRT Big Band radyo-televizyon programları dışında ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinliklerinde TRT Kurumunu ve ülkemizi başarı ile temsil etmektedir. Orkestra, kuruluşundan 1998 yılına kadar şef Süheyl Denizci, 2011 yılına kadar şef Neşet Ruacan ve 2018 Eylül ayına dek şef Kamil Özler ile çalışmalarını sürdürdü.



TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası yıldızlar topluluğu Şef; Cem Tuncer, yapımcıları Murat Aydoğdu’yla çalışmalarına devam ediyor.

Sibel Köse: Türkiye'nin önde gelen caz şarkıcılarındandır. Ankara'da doğmuş ve eğitimini burada tamamlamış olan vokalist ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde öğrenci olduğu yıllarda profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı. Bir yandan caz ustalarıyla çalışarak deneyim kazanırken, diğer yandan uluslararası seminerlere ve yaz okullarına katıldı; festivallerde yer aldı. Zengin ve derinlikli yorumları ve doğal doğaçlama yeteneğiyle öne çıkan yorumcu 1992 yılında Zamosc (Polonya) Uluslararası Caz Vokalistleri Yarışması'na katılarak Birincilik Ödülü kazandı.

Sibel Köse düzenli olarak önde gelen caz müzisyenlerinin eşliğinde konserler vermekte, albümlerde yer almakta, festivallere, radyo ve TV programlarına katılmaktadır. Türkiye'de ve yurtdışında ikiliden, büyük orkestralara uzanan farklı proje ve gruplarda yer almakta ve solistliğini üstlenmekte, önemli festival ve sanat etkinliklerinde düzenli olarak yer almaktadır. Bugüne dek 20’yi aşkın ülkede şarkı söyledi.