Alanya Belediyespor her yıl büyüyerek artan altyapı çalışmaları ile yüzlerce genci profesyonel spor hayatı ile buluşturmaya devam ediyor. Bünyesinde 16 branşta 2 bin 500 civarında sporcu barındıran Alanya Belediyespor, bu sayıyı daha da artırmayı ilerleyen yıllarda mümkün olduğunca daha fazla sporcu yetiştirip ülke sporuna katkı sağlamayı hedefliyor.



12 AY FUTBOL EĞİTİMİ VERİLİYOR

Alanya Belediyespor futbol okullarında 8-18 yaş aralığında 300 öğrenci eğitim görüyor. 12 ay aralıksız yaz-kış olmak üzere 3'er aylık dilimler halinde eğitim veriliyor. 200 lisanslı sporcunun, 6 antrenörün görev yaptığı futbol okullarında 9 ayrı kategoride liglerde mücadele ediliyor.



“GELECEK VADEDEN YÜZLERCE SPORCU VAR”

"Altyapı gelecektir" diyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcuları ülke sporuna kazandırmak istiyoruz. Bir takımda altyapıdan yetişen sporcu sayısı ne kadar fazla olursa o takımın başarılı olma şansı o kadar artar. Kulübümüzde gelecek vadeden yüzlerce sporcu var. İnanıyorum ki geçmişte olduğu gibi gelecekte de profesyonel kulüpler bizden futbolcu isteyecek" dedi. Erken son olarak sporculara, "Sporla ilgilenin azimli ve kararlı olun" mesajını verdi.