Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, kırsal mahallelerdeki seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, Cumhur İttifakı gönüldaşları ve partililer ile birlikte kırsal mahallelerden Bayır, Bayırkozağacı, Güzelbağ, Burçaklar, Güney, Yenice ve Gümüşgöze mahallelerini ziyaret eden Başkan Yücel halkın büyük ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. “Sizlerin sevgisi, teveccühü ve desteği ile ihtiyaç olan her hizmeti yaptık, yine yapacağız” diyen Başkan Yücel’e vatandaşlar da tam destek verdi.

“ALANYA’NIN HER YERİNE HER HİZMETİ GÖTÜRDÜK”

Alanya’ya en iyi en kaliteli hizmeti getirecek bilgi ve birikime sahip olduklarını, bugüne kadar da bunu başardıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Biz de bugüne kadar bize emanet bırakılan bu şehrin örfüne, adetine, kültürüne, sanatına, sporuna, sağlığına her yönüyle üstüne koyarak geliştirmek için ve gelecek nesillere daha iyi bir şehir, refah seviyesinin yüksek olduğu mutlu, huzurlu bir şehir bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü bu şehir kaderine terk edebilecek bir şehir değil. Allah razı olsun teveccühlerinizle 3. kez karşınızdayım. Bu şehirde sosyal ve kültürel yaşantıyı, alt ve üstyapıyı ulaşımdan, planlamaya kadar kaliteli hayat ortamı sunabilmek her yönüyle bilgi ve beceri ister, tecrübe ister. Ben ve ekip arkadaşlarım Allah'ın izniyle gelecek döneme bu bilgi birikimle tekrar aday olduk” dedi.

“HİZMET YERİNDE VE ZAMANINDA YAPILIRSA HİZMETTİR”

2021 yılında bölgede yaşanan yangın afetine değinen Başkan Yücel, “Yerinde ve zamanında yapılan hizmet hizmettir. Biz de yerinde ve zamanında yapmaya çalıştık. Muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum halkımızla aramızda bir aracı, bir köprü oldular. İyi gününde de kötü gününde de hep beraber olduk. Biz de 2021 yılında öyle bir felaketin içerisine düştü ki hayatımdaki unutamayacağım en kötü günlerdendi. Biz her zaman kaza ve kadere inanan insanlarız. Her şeyin Allah'tan olduğuna inanırız. Belki bir sınavımızdı o. Allah o günleri bir kez daha bizlere yaşatmasın. O dönemde 3 ay buradaydık. Üç ay sizlerle birlikte acımızı paylaştık. Benim de hayatımda unutamayacağım en kötü durumlardandı. Buraya gelirken o dönem yaşadığımız anlar bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti. Bütün köy halkıyla birlikte yangının büyümemesi, ilerlememesi için bir gün boyunca 75 metre bir alan açmaya çalıştık. Yangın sonrasında da elimizden geldiği kadar devletimizin kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, yerel yönetimlerle, vatandaşlarla el ele verdik, buralara yardım ve hizmet getirdik” diye konuştu.

“ALDIĞIMIZ TALEP VE ŞİKAYETLERİN ÇOĞU BÜYÜKŞEHİR YETKİSİNDE OLMASINA RAĞMEN TAŞIYABİLECEKLERİMİZİ YAPABİLECEKLERİMİZİ YAPTIK”

Her daim vatandaşın içerisinde olan bir yönetim benimsediklerini bu sebeple de vatandaşların talep ve beklentilerine hakim olduklarını söyleyen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın bugün yaşadığı sorunların çok büyük kısmı büyükşehir hizmet sınırları içerisinde olan sorunlar. Büyükşehir yasasından dolayı yetkimiz olmayan ulaşım, temel altyapı bütünlüğü, su yetersizliği gibi konuların sorumlusu görüldük. Yaylalarımızda bunun bedelini hep Alanya Belediyesi olarak biz çektik. Alanya Belediyesi yetkisi dışındaki konulardan sorumlu tutuldu. Vatandaşlar ‘Ben Antalya Belediyesi'ni bilmem. Ben Alanya Belediyesini bilirim’ deyince de biz de kendimizi ifade etmek zorunda kaldık. Belediyemize gelen şikayetlerin büyük bir kısmı büyükşehir belediyesinin yetkilisinde olan konular. Biz taşıyabildiğimizi, yapabildiğimizi yapmaya çalıştık. Büyükşehirden doğan su sorunlarından etkilenmemeniz için sadece Eğrigöl yaylası civarında 23 tane su deposu yaptık” ifadelerini kullandı.

“ALANYA VE ANTALYA EL ELE HİZMET GETİRECEĞİZ”

“Köylüyü merkezden ayırmadan, yerliyi yabancıdan ayırmadan kenti birbirinden ayırmadan gerçekten güzel icraatlar yaptığımıza inanıyorum” diyen Başkan Yücel, “Daha bizim birçok hayalimiz var. Emellerimiz, hedeflerimiz ve ideallerimiz var. O ideallerimize bu ulaşmak için Allah'ın izniyle Antalya’da Cumhur İttifakı Adayı olan tecrübesiyle, birikimiyle Antalya'ya değer katacağını inandığımız Hakan Tütüncü kardeşimiz ile el ele vereceğiz. Adem Murat Yücel olarak sizlerden tekrar hem hayır duanızı almaya hem de desteğinizi istemeye geldim. Sizlerin de desteğiyle bu şehre bir dönem daha hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

TAVLI: “ALANYA’DA YÜCEL, ANTALYA’DA TÜTÜNCÜ ALTIN ÇAĞI YAŞATACAK”

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da iktidar-büyükşehir-yerel idare üçlü sac ayağının oturtulması gerektiğini, bu sebeple Antalya’da Tütüncü, Alanya’da Yücel’e oy istediklerini belirtti. Tavlı, “Belediyecilik bilgi ve birikimle olacak iştir. Alanya’da 2 dönemdir Adem Murat Yücel başkanımız, Antalya’da da 3 dönemdir Kepez Belediye Başkanlığı yapan Hakan Tütüncü başkanımız kendilerini ispatlamış, Antalya ve Alanya’da altın çağı yaşatacak iki kıymetli isimdir. Bu bilgi birikimleriyle beraber iktidar-Büyükşehir ve yerel idareden oluşan üçlü sac ayağını da oturtup, Alanya’mızı, kırsal mahallelerimizi, yaylalarımızı hizmete boğmalıyız. Bu konuda da sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

SÜNBÜL: “İKİ EHİL İSİM ALANYA VE ANTALYA’YA HİZMET İÇİN ADAY OLDULAR”

“Halka hizmet hakka hizmettir” düsturunu benimsemiş iki ismin Antalya ve Alanya için aday olduğunun altını çizen MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül de, “Alanya’ya 2 dönemdir üstün hizmetler kazandıran, Alanya’yı hizmetleriyle yaşanabilir bir kent haline getiren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Adem Murat Yücel için 3. kez sizlerin kapısını çalıyoruz. Bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının teminatı olan bir başkan. Bir diğer hizmet ehli Hakan Tütüncü başkanımız da 3 dönemlik Kepez Belediye Başkanlığının ardından Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız. Bu iki ismin güç birliğiyle Alanya’mız doğudan batıya, kuzeyden güneye her hizmeti alacak. Hizmet için, proje için Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü diyoruz” diye konuştu.

MUHTAR YAZAR: “TARİH HAYAL EDENLERİ DEĞİL GERÇEKLEŞTİRENLERİ YAZAR”

Bayırkozağacı Mahalle Muhtarı Ahmet Yazar ise tüm mahalle halkı adına Başkan Yücel’e teşekkür ederek mahalleye yaptığı hizmetler için çiçek verdi. Başkan Yücel’in 40 yılda gelmeyen hizmetleri 10 yılda mahalleye getirdiğini söyleyen Muhtar Yazar, “40 yıllık bir mahalleyiz hiçbir zaman son 10 yılda olduğu gibi bir hizmet olmadı. Herkesin huzurunda Başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yaylamıza yol dedik, hemen imzayı attı. Yayla yolunu ‘Ben yaparım’ demeseydi yaylamızda hala yol olmazdı. ‘Suyumuz yok’ dedik, ‘Derhal muhtarım’ dedi. ‘Caminin önünde toplantı, çadırda seçim yapıyoruz sayın başkanım’ dedim ‘Derhal yapalım muhtarım’ dedi. İnşaatımız son hızıyla devam ediyor. Ne zaman kapınızı çalsam boş çevirmediniz, ne istediysek verdin. Tarih, hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Sayın başkanım bu yola çıktı, beraber çalışacağız. Sayın başkanıma hepinizden sonsuz destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.