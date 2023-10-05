Alanya Belediyesi geçtiğimiz yıl ilk kez Avokado Temalı Tropikal Meyve Festivali düzenlemiş ve büyük beğeni toplamıştı. Tropikal meyve cenneti olan Alanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin ve üreticilerin yer alacağı festival; ‘Avokado ve Mango’ temasıyla ikinci kez düzenlenecek. Avokado ve mangonun yetiştiriciliğinden işlenmesine ve gastronomi, hediyelik, kozmetik alanında kullanımına kadar pek çok sektör festivalde bir araya gelecek. Festival alanında kurulacak Gastro Mutfak sahnesinde gün boyu ünlü şeflerin ve televizyon yıldızlarının tropik meyvelerle lezzetler hazırlayıp tarifler vereceği atölyeler kurulacak. Festival 6-7-8 Ekim’de 3 gün boyunca sürecek. Festival boyunca eğlencenin de alanda hakim olduğu etkinlik, akşamları da ünlü isimlerin sahne aldığı müzik ziyafetine dönecek.

EN GÜZEL TROPİKAL BAHÇE, EN AĞIR MANGO VE AVOKADO YARIŞMALARI

Avokado, mango ve Alanya’nın tropikal meyvelerinin her yönüyle bir bütün olarak değerlendirileceği ve tanıtılacağı festival süresince farklı yarışmalar da düzenlenecek. Alanya Ziraat Odası ve Avokadocular Birliği iş birliği ile düzenlenecek olan ‘En Güzel Tropikal Meyve Bahçesi’, ‘En Ağır Mango’ ve ‘En Ağır Avokado’ yarışmaları bölgemizdeki tüm çiftçilerin rekabetine sahne olacak. 6 Ekim Cuma günü 17.00’de En Ağır Mango, 7 Ekim Cumartesi günü 18.45’te En Güzel Tropikal Bahçe ve 8 Ekim Pazar günü 18.00’de En Ağır Avokado Yarışmaları ve ödül törenleri festival alanında düzenlenecek.

FESTİVAL İLK GÜN MUHTEŞEM PROGRAMLARLA BAŞLAYACAK

2. Tropikal Meyve Festivali 6 Ekim Cuma günü Alanya Belediye Binası arkasında saat 11.00’de stantların açılması ile başlayacak. İlk gün 13.00’te Metro Tropikal Mutfak Atölyeleri, 13.45’te Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya ile Tropikal Güzellik Sırları Atölyesi ile büyük şölen başlayacak. Festivalin resmi açılış töreninin ardından 12 yıldır Türk televizyonlarında büyük başarılar elde etmiş Dr. Ender Saraç; Sağlıklı Tropikal Mutfak Atölyesi ile katılımcılara değerli bilgiler aktarılacak. Saat 17.45’te YÜCİTA’nın Kurucusu Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile Coğrafi İşaret Tropikal Ürünler Söyleşisi, ardından da Türkiye’nin en çok dinlenen Perküsyon Sanatçılarından Ceren Özdemir konseri gerçekleştirilecek.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜNDE DE PROGRAMLAR DOLU DOLU GEÇECEK

Festivalin ikinci günü olan 7 Ekim Cumartesi günü programlar 12.00’de Altınkepçe Aşçılar Derneği Tropikal Mutfak Atölyesi ile başlayacak. Saat 13.00’te Masterchef programında yıldızı parlayan Araz Aknam ile Yeni Nesil Tropikal Sokak Lezzetleri Atölyesi, 14.00’te ise Yazar ve TV Programcısı Şef Maria Ekmekçioğlu ile Tropikal Tatlar Atölyesi yapılacak. Yaptığı çalışmalar ile büyük takdir toplayan Bütüncül Şef Şerife Aksoy İle Tropikal Meyvelerle Şifalı Lezzetler Söyleşisi ve Cumhuriyet’imizin 100. yılına özel ‘Şef Haldun Tüzel ile Cumhuriyete Özel Mutfak Atölyesi’ davetlileri karşılayacak. Suna Dumankaya ve Metro Tropikal Mutfak Atölyesi’nin tekrar sahne alacağı ikinci gün sevilen müzik grubu Sütlü Kakao Konseri ile son bulacak.

FESTİVALİN BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ PROGRAMLAR İLE SON BULACAK

2. Tropikal Meyve Festivali’nin kapanış günü olan 8 Ekim Pazar günü programlar 12.00’de Tropikal Meyve Atölyesi Gastronomi Yıldızları programı ile başlayacak. Saat 13.00’te uluslararası yarışmalarda birincilikleri olan Pasta Şefi Tuğba Ünal tropikal meyvelerle pasta konusunda bir atölye gerçekleştirecek. Bu güzel programın ardından ülkemizin en ünlü isimlerinden olan Çağla Şıkel ile Fit Tropikal Tarifler Atölyesi festivalde yer alacak. Bütüncül Şef Nevin Aydın Us ile Tropikal Ekmek Atölyesi yine tropikal lezzetlerinin geniş kullanım alanını gözler önüne serecek.

BAŞKAN YÜCEL’DEN FESTİVALE DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak Tropikal Meyve Festivali’ne tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel ,”Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve ülke çapında büyük beğeni toplayan festivalimizin ikincisini ‘Avokado ve Mango’ teması ile gerçekleştiriyoruz. Alanya’mız turizmin yanı sıra tarımsal üretimi ile de ön plana çıkan bir şehir haline geldi. Bu tarımsal üretimde tropikal meyvelerinde büyük bir yeri ve katma değeri var. Festivale tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.” dedi.