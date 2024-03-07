CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'in Alanya'daki fenomenlerle yaptığı algılar sonrası akıllara Başkan Yücel'in Konaklı Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşma geldi. Önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı çukurlarda video çekerek Başkan Yücel'i karalayan fenomen hesapları, şimdi de son 10 yılda Alanya Belediyesi'nin sıfır otopark yaptığını iddia ederek yine yanlış bilgi ile karalama kampanyası başlattılar. Osman Özçelik'in de üstün oyunculuk performansı ile katıldığı videolarda Alanya Belediyesi'nin hiç otopark yapmadığı iddia edilmesine rağmen, Başkan Yücel, başta Alanya Kapalı Otopark, Alanya Cuma Pazarı Kapalı Otopark, Konaklı Kapalı Otopark, Mahmutlar Kapalı Otopark olmak üzere bir çok açık ve kapalı otoparkı hizmete açmıştı.

Başkan Yücel, Osman Özçelik'in fenomenlere çektirdiği videolara Konaklı Seçim Ofisi açılışında yanıt vermiş, "Bunlar vatandaşın gönlünü, kazanamak, proje üretmek yerine sosyal medya ile algı oluşturmak peşindeler. Yolda bir çukur görüyorlar, yeni yetme sosyal medya fonemenlerini çağırıp parayla çekim yaptırıyorlar. Zihniyetleri işte bu, vizyonları bu kadar, herkez bilsin ki, parayla satıl alınan yeni yetmefonemenlerle, yandaş anketlerle seçim kazanılmaz. Seçim, vatandaşın gönlüne girerek kazanılır. Seçim, haklımızın dertlerine çare üreterek kazanılır." ifadelerini kullanmıştı.