Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Geçen hafta sonu kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Yücel bugün de ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Yücel ilk olarak Alara Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yücel’e MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti İlçe Başkan Vekili Alaaddin Işık, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Mahalle halkı ile bir araya gelerek onların taleplerini dinleyen ve projelerini anlatan Yücel, “Cumhur İttifakı İlçe başkanlarımız ve ekip arkadaşlarımızla güne Alara Mahallemizde ‘Bismillah’ dedik. Alaralı hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinledik. Bizleri samimiyetle karşılayan Mahalle Muhtarımız Arif Çelik, mahalle başkanlarımız ve bütün Alaralı hemşehrilerime misafirperverliği için şükranlarımı sunarım. Birliğimiz daim olsun” dedi.



“PLANLADIĞIMIZ PROJELERİMİZİ ANLATTIK”

Yücel ve beraberindekiler ardından Çakallar Mahallesi’ni ziyaret etti. Çakallar Mahallesi halkının taleplerini dinleyip projelerini anlatan Yücel, “Cumhur İttifakı İlçe başkanlarımız ile birlikte Çakallar Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çakallar Mahallemize kazandırdığımız hizmetlerimizi, yapmayı planladığımız projelerimizi anlattık. Ardından vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Güler yüzleri, misafirperverlikleri, içten destekleri için başta Mahalle Muhtarımız Memiş Şahin olmak üzere mahalle başkanlarımız ve bütün Çakallarlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Canla, başla Alanya’mıza hizmet için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.