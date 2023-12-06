Konu ile ilgili konuşan İYİ Parti Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Alper Arıkan: “Öncelikle milletvekilimiz Sayın Aykut Kaya hem göreve geldiğinde hem de öncesinde genel merkezimizde görevliyken Antalyamız için ciddi kalkınma çalışmalarının içinde bulunmuş, karış karış sorunları tespit edip Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna bu sorunları dile getirmiştir ve gecesini gündüzüne katarak hem gazi meclisimizde hem de Antalya’mızda sahada milletin sesi olmaya devam etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde vekilimiz tarafından dile getirilen ve gerçekten de yıllardır bizlere de il ve ilçelerimizde vatandaşlarımız tarafından iletilen büyük bir sorun ve eksiklik olan; Manavgat ve Alanya’da Onkoloji ve Hematoloji bölümleri ile ilgili açıklaması AK Parti Alanya İlçe Başkanı tarafından çarpıtılmaktadır. Üstüne üstün şov olarak nitelendirilmektedir. Sayın Başkan, en tepeden size tezahür eden, milletin faydasına olup sizin unuttuğunuz durumları dile getirince her türlü çamur atma politikası Alanya’da tutmaz. Zira Alanyalı vatandaşlarımız İYİ Parti’mizin geçmişten bugüne nasıl çalıştığını biliyor.

Sizin için bölümlerin ismi yazılı bir tabela var ise her şey güzel ve doğru. Alanya’da da iktidar partisi AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tabelası var ama gördüğünüz üzere iktidarın vermesi gereken hizmetlerden bir çok eksiklik var. Yani Sayın Başkan, isminin var olması işlevinin var olması anlamına gelmiyor.

Bölüm var diyorsunuz, birer doktor vermişsiniz bölümlere. Bu doktorlarımız hangi vatandaşımızla ne zaman ilgilenecek? Ayrıca öğretim üyesi ise bir de öğrencilere ders verecek ve o günler hastalarla ilgilenemeyecek. Bu mu sizin halka hizmet anlayışınız? Alanya’dan kanser hastası vatandaşlarımız pet filmi çektirmek için neden Antalya’ya kilometrelerce yol gidiyor? Neden radyoterapi tedavisi verilmiyor?

Sayın Tavlı, Allah hepimizi hastalıklardan korusun fakat sizlerin iktidar olarak sağlık hizmetine bakış açısınız buysa, vizyonunuz göstermelik yaptım oldu ise Allah milletimizin, Alanyalı hemşehrilerimizin yardımcısı olsun.

Alanyamızda bir tabela ve bir doktorun olduğu göstermelik bölümler değil; kanser hastası hemşehrilerimizin tam teşekküllü şekilde donatılmış hiçbir yere gitmeye ihtiyacı olmadan tedavilerini olabilecekleri bölümler istiyoruz.

Bizler İYİ Parti olarak Antalya’da Aykut Kaya vekilimizle birlikte sizleri rahatsız etmeye, milletimizin de son nefesimize kadar sesi olmaya devam edeceğiz.” dedi