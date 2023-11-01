Her yıl dünyanın dört bir tarafından milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Antalya’da Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın ardından başlayan göç dalgasıyla birlikte kira fiyatlarının normalin çok üzerinde arttığını, bugünlerde ise Antalya’ya göç dalgasının durma noktasına geldiğini söyleyen Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, yaşanan bu gelişmenin emlak sektörüne olan etkisini değerlendirdi.

Çağlar, “Kira fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından arttı. Ülke genelinde ise depremden sonra arttı. Bu fiyatların artmasıyla ortaya fahiş fiyatlar çıktı. Şimdi günümüze geldiğimizde Antalya’da fiyatlar çok yüksekti. Antalya’nın yerlisi dahi merkezi ilçelerdeki evlerini kiraya vererek dışarı ilçelere göç etti. Memurlar tayin istemek zorunda kaldı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan göçün ardından kira fiyatları çok yükselmişti, adeta bir balondu, o balon patladı. Fiyatlar şuanda düşmedi, olması gereken yerlere geldi. Şimdi mahalleye çıktığımız zaman kiralık ev yazıları görebiliyoruz, 3-5 ay önce görmek mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

"İnşaat sektörü başladı artık, hayat normale döndü"

Pandeminin fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu söyleyen Çağlar, "Pandemiden sonra bu kira artışları oldu, malum inşaatlar durmuştu. İnşaat sektörü başladı artık, hayat normale döndü" dedi. Çağlar, asgari ücretli çalışanlar için Antalya’da kira fiyatlarının halen yüksek olduğunu da ifade etti.

Kayıt dışı çalışan emlakçıların da fiyatların artmasında etkisi olduğunu anlatan Çağlar, yabancı uyruklu kişilerin rent a car firmalarından araç kiralayarak korsan taksicilik yaptıklarına dikkat çekti ve bu konularda denetimin artmasını istedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)