Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası sonrasında bir süredir yoğun bakımda olan minik Davi'nin vefatını Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.