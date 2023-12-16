Türkiye’nin ekonomisinde büyük bir kara deliğe neden olan Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile “tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulü” ile bir ihale daha yapıldı.

Antalya-Alanya arası yapılacak olan 122 kilometrelik otoyol için yapılan ihaleye üç firma teklif verdi: Limak İnşaat, Makimsan – Caba İnşaat ve Çelikler Taahhüt – YSE Yapı.”

Limak İnşaat KDV hariç 76 milyar 698 milyon 550 bin 561 TL 69 kuruşluk teklif verdi.

Makimsan – Caba İnşaat’ın teklifi ise 77 milyar 66 milyon 18 bin 945 TL 8 kuruş oldu.

Çelikler Taahhüt – YSE Yapı ise yine KDV hariç 107 milyar 42 milyon 659 bin 551 TL 50 kuruşluk teklif sundu.

Böylece Limak İnşaat 367 milyon 468 bin 384 TL 61 kuruş farkla ihaleyi aldı.

OTOYOLUN TOPLAM UZUNLUĞU 122 KİLOMETRE

Antalya-Alanya Otoyolu’nda, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yolu bulunuyor. Toplam uzunluk 122 kilometre olduğu bildirildi. Proje kapsamında 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük bulunan otoyol, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçiyor.

Projeyle bölge turizminin gelişimi, seyahat süresinin kısaltılması, yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpların azaltılması hedefleniyor.

KAYNAK: patronlardunyasi.com