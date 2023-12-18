Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı ve önceki CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, Alanya’ya gelerek partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek partililerle buluşan Budak, büyükşehir belediye başkan aday adayı olma sebebinin Antalya’yı çok iyi bilmesi olduğunu söyledi.

Budak, “Bugünden değil yıllardır Antalya’nın, Alanya’nın, bütün ilçelerinin sorunlarını tamamen özümseyerek, takip ederek, çözmeye çalışarak geldim. 2023 hepimiz için önemli. Çünkü cumhuriyetin 100’üncü yılı. Sorunlar belli. Önemli olan çözüm iradesi ve vizyonuna sahip olmak. O yüzden ben bu konuda kendimi yeterli görüyorum. Hem de bayağı yeterli görüyorum. Adaylaşma süreci olursa Alanya’ya daha çok geleceğim. Gelmek de zorundayız. Çünkü Alanya desteği Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazandırır. Bunu da böyle bilmek lazım” dedi.

KAYNAK: Gerçek Alanya