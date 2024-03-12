Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlardan başarıyla dönmeye devam ediyorlar. Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından 1-3 Mart tarihleri arasında Muğla’nın Fethiye ilçesinde 12. Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali düzenlendi. ALKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencisi Şakir Bıçar, katıldığı festivalde üniversite öğrencileri arasında “Modern Türk Mutfağı” kategorisinde yarışarak altın madalya kazandı. Bıçar’a madalya ve başarı belgesi derneğin yönetimi tarafından takdim edildi. Şubat 2024’te Alanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye’nin sayılı yemek yarışmalarından kabul edilen “Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması”na da katılan Şakir Bıçar ve takım arkadaşı Serhat Kızmaz; 3 kategoride 3 altın madalya kazanmışlardı. Bıçar daha önceki katıldığı bazı yarışma ve festivallerden de ödülle dönerek başarısını kanıtlamıştı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN BIÇAR’A TEBRİK

Katıldığı yarışma ve organizasyonlarda ALKÜ’yü gururlandıran yetenekli öğrenci Şakir Bıçar’ın başarısı üniversitede heyecan oluşturdu. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Bıçar’ın başarılarının ALKÜ ailesini gururlandırdığını dile getirerek Bıçar’ı tebrik etti. Bıçar ise ALKÜ’deki eğitimler sayesinde yeteneğini geliştirdiğini belirterek başta Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, hocalarına ve kendisini her daim destekleyen ALKÜ ailesine teşekkür etti.