ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Akademisyeni Öğretim Görevlisi Diren Doğan, 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde TÜBİTAK’tan araştırma desteği almaya hak kazandı. Doğan, TÜBİTAK’ın 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde Oxford Üniversitesinde "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Gri Bölge Stratejileri Çerçevesinde Hibrit Tehditlerini Tayvan ve Güney Çin Denizi" özelinde araştırma yürütecek. Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Uzmanı olan ALKÜ Öğretim Görevlisi Diren Doğan, daha önce Dışişleri Bakanlığı Bursu ile Tayvan’da Güney Çin Denizi’nde yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Elde edilen başarının ALKÜ açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’lü akademisyen Diren Doğan’ı tebrik etti. Rektör Türkdoğan, “Ülkemiz açısında önemli bir uzmanlık alanında çalışmalar yürütecek olan hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.