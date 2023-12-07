Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) gelişmek ve ilerlemek adına yaptığı projelerle bölgesine bilimsel katkılar sunmaya devam ederken bir taraftan da Ankara’daki resmî kurumlarla görüşmeleri sürdürüyor. Son olarak ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan ve daire başkanları ile birlikte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ALKÜ’nün akademik ve fiziki durumu hakkında bilgiler verilerek yürütülen projeler ile ilgili yapılabilecek çalışmaların bilgisinin yanında merkezî sınavlar hakkında da istişarelerde bulunuldu. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın selamlarının iletildiği ziyarette Prof. Dr. Akın tarafından Başkan Ersoy’a ALKÜ logolu plaket takdim edildi. Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu.