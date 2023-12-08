Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik eğitimlerine tüm hızıyla devam ederken bir taraftan da bilgilendirme toplantıları, konferanslar ve seminerler düzenliyor. Bu kapsamda ALKÜ’de yurt dışı eğitimleri hakkında öğrencilere yönelik iki farklı konferans gerçekleştirildi.

İlk program, ALKÜ Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “Amerika Birleşik Devletleri’nde Lisansüstü Eğitim" konusunda gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dedman College of Hospitality’ninde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Tarık Doğru, ABD’deki lisansüstü eğitim süreçlerini ve yaşadığı deneyimleri anlattı. Programa ALKÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi duyulan programda Dr. Doğru, ABD’de okumak isteyen ve araştırma içinde olan öğrencileri bilgilendirdi. Programın devamında Dr. Doğru, öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. Dekan Çetinsöz’ün konuşması ile devam eden program Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayramoğlu’nun Doğru’ya teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.

ALKÜ’de yurt dışı eğitimlerinin bilgilendirilmesiyle ilgili bir diğer program ALKÜ Eğitim Fakültesi tarafından düzenlendi. Dr. Öğretim Üyesi Sibel Dal’ın moderatörlüğünü yaptığı “Eğitim’de Erasmus, Deneyimlerim ve İpuçları” isimli programın konuğu Erasmus + Öğrenci Değişim Programı Stajyeri Bilal Doğan oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Haziran ayında Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun olan ve yaz döneminde İspanya’da insan kaynakları alanında iki ay staj yapan Doğan, konuşmasında Erasmus + Öğrenci Staj Hareketliliği programına hazırlık, başvuru ve kabul sürecini anlatıp, yurtdışındaki deneyim ve kazanımlarını paylaştı. ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğünden Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Eren İrfanoğlu ve Şef Abdurrahman Başusta da Erasmus Değişim Programlarına başvuru şartları hakkında kısaca bilgi verdi. Programa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Tatar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın sonunda dinleyiciler konuklarına sorularını ilettiler.