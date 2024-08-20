AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin 27 ilinden daha fazla nüfusa sahip ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Alanya’mızda, klasik otopsi hizmetlerinin verilememesi nedeniyle meydana gelen ölümlü vakalarda, yerli ve yabancı uyruklu vatandaşların otopsileri Antalya Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmekteydi.

Alanya AK Parti olarak, artık Alanya ve çevre ilçeler için zaruri bir ihtiyaç haline gelen Adli Tıp Hizmeti'nin tam kapsamlı olarak verilmeye başlanacağını halkımıza duyurmaktan mutluluk duyarız. Artık ölümlü vakalarda, özellikle acılı cenaze yakınlarının yükü daha da ağırlaştırılmadan, otopsi işlemleri Antalya’ya sevk edilmeden şehrimizde hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve bu sayede cenaze ve defin işlemleri hızla tamamlanacaktır.

Alanya’mızda tam kapsamlı Adli Tıp hizmetinin başlaması, ayrıca çevre ilçelerde yaşanan vakaların da Alanya’ya sevk edilmesine olanak sağlayacak ve böylece Antalya Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün yükünü azaltarak çevre ilçelere de katkı sunacaktır.

Şehrimiz için bir diğer gelişme ise, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nın yeni akademisyenlerden oluşan kadrosu ile birlikte 2024-2025 yılı itibariyle öğrencilere ders vermeye başlayacak olmasıdır.

Şehrimiz için zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş kapsamlı Adli Tıp Hizmeti’nin başlamasında yoğun çalışmaları için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan’a ve önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederiz. AK Parti Alanya olarak, hükümetimizin gücüyle halkımıza hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.