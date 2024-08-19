Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlıkta öncü konumunda olan ve başarılı girişimsel kalp damar cerrahisi ameliyatlarına imza atan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ilk daha gerçekleştirildi. Göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle hastanenin Acil Servisine başvuran 72 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, yapılan tetkik ve muayene sonrasında kalp kapağında sorun tespit edildi. Hastanın da onayı alınarak hastanede ilk kez gerçekleştirilen minimal kesi tekniği ile kalp ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman, Doç. Dr. Dolunay Odabaşı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile birlikte sağlık alanında önemli bir başarıya imza atılmış oldu.



Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Duman, ” Minimal invaziv torakotomi, toplumda ‘kapalı yöntem’ veya ‘'mini baypas' olarak da bilinmektedir. Göğüs kemiği kesilmeden, küçük kesilerle kalbe ulaşılarak gerçekleştiriyoruz. Ameliyatlarda hastalarımızın konforu üst seviyede oluyor. Ameliyat sonrası hastalarımızın hem kozmetik açıdan daha küçük yara izleri oluşmasını hem de ameliyat sonrası daha az acı hissetmesi ve kısa süre içinde yeniden sosyal yaşamlarına dönebilmesini sağlıyoruz. Geleneksel açık kalp ameliyatları gibi göğüs kemiği acıkmadığı için hastalarımız 1 hafta sonra normal yürüyüşlerine başlamakta hayata atılması çok erken olmaktadır. Bu operasyonu; kalp kapak ameliyatlarının tamir ve değişiminde, durumunu değerlendirdiğimiz az sayıda koroner vakaları için yapılabilmektedir“ dedi. Bu ameliyatlar ülkemizde sayılı sağlık merkezinde yapıldığının altını çizen Doçent Dr. Odabaşı şunları söyledi: “Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği olarak inşallah bu tür operasyonları başarıyla yapmaya devam edeceğiz. Bu hastanede bu ameliyatın ilk defa yapılması gurur vericidir. Bize bu imkânları sağlayan Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürümüze, Başhekimimize ve katkılarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu. Sağlığına kavuşan Hasta Aydoğan ise ameliyat sonrası ağrılarının olmadığını taburcu olduktan sonra beline kadar denize girdiğini kumsalda yürüdüğünü ve kendisine tanınan ikinci şansın tadını çıkardığını belirtti. Hüseyin Aydoğan, ameliyatını yapan hekimlerine ve hastane yönetimine teşekkür ederek böyle bir ameliyatın Alanya’mızda yapılması bizler için şanstır“ ifadelerini kullandı.