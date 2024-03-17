Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldiği yılllarda Alanyaspor’a Mahmutlar Mahallesi’ne yapılması planlanan ve temelleri atılan tesis alanı için söz vermişti. Görev süresinin bitmesine sayılı günler kala taraftar gruplarından tepkiler devam ediyor. Taraftar grupları tarafından yapılan ortak paylaşımda yarın Alanya’da gerçekleştirilecek olan CHP Genel Başkanı Muhittin Böcek’e mitingde Alanyaspor atkısı ve armasıyla görünmesine müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Yapılan ortak paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

‘’5 senedir 1 kez olsun maçımıza gelme gereği duymayan, Alanyaspor Tesisleri için canlı yayında gerekeni yapacağım diyerek yapmayan Sn. Muhittin Böcek’in Pazartesi günü şehrimizde yapacağı mitingde hiç bir şekilde Alanyaspor atkısıyla, armasıyla görünmesine müsaade etmeyeceğimizi tüm kamuoyu huzurunda ilan ediyoruz!

Tek Siyasetimiz Alanyaspor’’