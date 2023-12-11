Hakem Halil Umut Meler'e çirkin saldırı! MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Saldırının ardındna Alanyaspor bir kınama mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik pazarlamayı akıllıca kınıyor, hakem Halil Umut Meler'e geçmişimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Alanyaspor 'Hakem' Saldırısını Kınadı
Hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırının ardından Alanyaspor cephesi kınama mesajı yayımladı.
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