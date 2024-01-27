Alanya’nın tanınmış iş insanı ve siyasi figürlerinden Mehmet Özal Gökce, düzenlediği kahvaltı etkinliğiyle AK Parti’den Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığını ilan etti. Kahvaltıya AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kahvaltıda konuşan Gökce, “Türkiye’mizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu AK Parti’de siyasi hayatıma başlayarak partimizin Gençlik Kolları’nda Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı’nı yürütmekteyim. Bunun yanı sıra Alanya'da aktif olarak derneklerde yer almaktayım. Aynı zamanda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bugüne kadar bana göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızın benim için ayrı bir önemi var. Doğduğum ve doyduğum memleketime hizmet etmeye devam etmek için belediye meclis üyesi aday adaylığımı açıklıyorum. Her zaman bana inandığınız ve destek oldunuz. Şimdi sizden istediğim memleketimize hizmet etmek için sizinle beraber yol yürümek” dedi.