Alanya Ziraat Odamsı Meclis Kurulu kararı ile Alanya Ziraat Odası ve Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneğimiz(ALYİD) iş birliği kapsamında üreticilerimize termometre hediye ediyor. Konuyu sosyal medya hesabından çiftçilere duyuran Alanya Zirat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Alanya Ziraat Odamız Meclis Kurulu kararı ile Alanya Ziraat Odası ve Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneğimiz(ALYİD) iş birliği kapsamında siz değerli üreticilerimize hediye “Termometre “ yaptırdık. Özellikle örtü altı üretim yapan çiftçilerimize bizler sahada ulaşarak termometrelerini takdim ediyoruz. Bizlerin ulaşamadığı üreticilerimizin termometlerini almak için odamıza çay içmeye bekleriz. Ayrıca üreticilerimize destek olmak için bu projenin içinde olan başta ALYİD Başkanım Sayın Avni Erdoğan olmak üzere bütün ALYID yönetimine teşekkür ederim." dedi.