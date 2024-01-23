Olay, Alanya’da Sugözü Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu J.H’nin (72) kullandığı otomobil seyir halindeyken yaşlı adam iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Otomobilin kontrolünü kaybeden J.H. park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.