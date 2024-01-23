Olay, Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma ekipleri, park halinde olan, içinde 5 kişinin bulunduğu araçta şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, 63.11 gram sentetik uyuşturucu, 2.77 gram esrar, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu öğütme makinası geçiren ekipler, aracın içindeki M.Ş, C.K, M.N, Y.K ve E.G’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.